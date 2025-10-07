Ponovljeno suđenje Božidaru Kalmeti u aferi Fimi media i za Remorker: Odbacio sve optužbe

Kalmeta je kazao da u cijelosti ostaje pri svojoj obrani koju je iznio tijekom istrage 2015. i glavne rasprave na prvom suđenju 2019. kada je odbacio sve optužbe. Tada je, među ostalim, istaknuo da nikad nije poticao na bilo kakve nezakonite radnje, kazao je da bi ih sam prijavio da je za njih znao te da se nikada nije miješao u natječaje. Na početku ponovljenog suđenja u studenome 2023. Kalmeta je izjavio da tužiteljstvo protiv njega nema ni jedan dokaz, dok su Uskokovi tužitelji tvrdi suprotno. Osim Kalmete krivnju su na početku novog suđenja odbacili i njegovi suoptuženici - Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić.

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro. Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora.