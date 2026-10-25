Ponovno se razbuktao požar u Hitlerovom 'Orlovom gnijezdu'

Požar se tijekom noći ponovno razbuktao u planinskom utočištu "Orlovo gnijezdo" u južnoj Njemačkoj, koje je nekoć koristio nacistički diktator Adolf Hitler, izvijestila je u nedjelju bavarska policija.

"Ponovno je gorjelo do visine prostorije", izjavio je policijski službenik.

Vatrogasci su upućeni na povijesnu lokaciju, u Njemačkoj poznatu kao Kehlsteinhaus, na samom vrhu planinskog odmarališta Obersalzberg te su ugasili plamen. Nije neobično da se požar ponovno razbukta zbog tinjajućeg žara nakon što je glavna vatra ugašena, dodao je službenik.

Veliki požar izbio je u "Orlovom gnijezdu" u petak navečer. Policija je uhitila osumnjičenog zbog sumnje na podmetanje požara.

Inicijalna psihijatrijska procjena 33-godišnjeg Nijemca pokazala je da je psihički bolesna osoba, navodi se iz tužiteljstva.

Zgrada je uvelike uništena u požaru, a šteta se procjenjuje na milijune eura.

"Orlovo gnijezdo", smješteno na nadmorskoj visini većoj od 1800 metara, izgrađeno je pod nacističkim režimom 1930-ih godina kao dio kompleksa koji je Hitler koristio na Obersalzbergu.

Kao restoran se koristi od 1952. godine. Međutim, objekt je u petak bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen u požaru.

Hitler je posjetio "Orlovo gnijezdo" nekoliko puta kako bi primio diplomate i druge strane goste, navode iz lokalne turističke zajednice u gradu Berchtesgadenu.

Ipak, politički gledano, ovo utočište "ostalo je od malog značaja" te su ga uglavnom koristili visoki nacistički dužnosnici za odmor, dokolicu i privatne proslave, dodaju iz udruženja.

Danas se u njemu nalazi izložba koja prikazuje njegovu nacističku povijest.