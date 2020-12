Ponovno se sudi trojici koji su prije 20 godina silovali djevojku s cerebralnom paralizom

Trojica muškaraca su prije 20 godina silovala nemoćnu ženu, a sud u Čakovcu ih je oslobodio jer 'nije bila dovoljno nemoćna'. Vrhovni sud u Varaždinu je ukinuo presudu pa suđenje trojcu kreće ispočetka

<p>Prije 20 godina, trojica muškaraca s područja <strong>Čakovca</strong> silovala su djevojku kojoj su noge bile djelomično oduzete zbog cerebralne paralize. Općinski sud u Čakovcu oslobodio je počinitelje jer 'djevojka nije bila dovoljno nemoćna', a sad je Županijski sud u Varaždinu ukinuo tu presudu i sve kreće ispočetka.</p><p>Zašto je sudu trebalo 20 godina da donese prvu presudu, još nije poznato, ali je Županijski sud ocijenio da je 'prvostupanjski sud pogrešno utvrdio činjenice, pogrešno zaključio da oštećenica nije imala svojstvo nemoćne osobe i pogrešno oslobodio okrivljenike optužbe'.</p><p><strong>Branila se, pa nije dovoljno nemoćna</strong></p><p>Djevojka je prije 20 godina popila jedan bambus što ju je naglo ošamutilo, a trojica muškaraca, koje je poznavala, ponudili su joj da dođe kod jednog od njih da joj njegova mama 'skuha juhicu'.</p><p>Djevojka se u takvom stanju bojala otići kući pa je pristala. Kad su došli kod jednog optuženika, djevojka i jedan od počinitelja su se počeli ljubiti u sobi, a uskoro su druga dvojica ušla u sobu i nasrnula na nju. Djevojka se branila, verbalno i fizički je dala do znanja da ne želi stupiti u seksualni odnos i učinila je sve što je u njenoj moći da zaustavi muškarce.</p><p>Na Općinskom sudu je utvrđeno da su ju muškarci zaista silovali, da ona zaista ima invaliditet te da se branila, no sud ih je svejedno oslobodio. Muškarce se u optužnici tereti za silovanje nemoćne osobe za što je kazna nešto viša, no sud je zaključio da ona ipak nije nemoćna iako ima invaliditet jer se branila. </p><p>Općinski sud u Čakovcu sad je dužan, prema odluci Županijskog suda, ponovno provesti glavnu raspravu pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem, na kojoj će otkloniti utvrđene nedostatke, ponoviti ranije izvedene dokaze i provesti druge dokaze te donijeti novu, na zakonu utemeljenu presudu.</p>