Ponudio prijevoz djevojci (23) pa ju na 10 sati zatočio u autu

Šibenska policija osumnjičila je muškarca (32) da je protekle srijede 23-godišnju poznanicu zatvorio u automobil i verbalno je i tjelesno napadao. Djevojka je pritom lakše ozlijeđena.

Prema izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, 23-godišnjakinja je oko 20 sati dobrovoljno sjela u automobil 32-godišnjaka kako bi je on prevezao do gradskog naselja Vidici. Međutim, odveo ju je na drugu lokaciju i držao je zatvorenu u automobilu sve do 6.30 sati ujutro.

Muškarca su kazneno prijavili i pritvorili.