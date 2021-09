Voda je šikljala kroz vrata i prozore stana koji smo tek nedavno uredili. Kupili smo novi namještaj, postavili novi laminat... A sad je gotovo sve uništeno, ispričali su nam očajni stanari Selske ulice u Zagrebu.

Posvuda blato i mulj, raskopana cesta te mnoštvo kamiona i bagera. Nekoliko desetaka radnika od ranog jutra neumorno radi na sanaciji puknute cijevi koja je u nedjelju poplavila velik dio zagrebačke Trešnjevke. Na ulicama su i dalje policajci te ostale dežurne službe, od Holdinga do Vodoopskrbe. Pred kućama i zgradama na hrpi stoje ostaci namještaja, tapisona, odjeće i kućanskih aparata, koji su se u nekoliko trenutaka pretvorili u smeće.

Kaotičan prizor u Selskoj ulici dan nakon što je njome potekla bujica vode, prodirući gotovo u svaku zgradu, kuću, garažu. Štetu su tek počeli zbrajati, a stanovnici i dalje s nevjericom prepričavaju prizor koji ih je probudio u nedjelju rano ujutro.

- Ono je bilo strašno! Cesta je izgledala poput ogromne rijeke i svake sekunde voda je sve više rasla. Mislila sam da je smak svijeta, ispričala nam je starija stanarka zgrade u Selskoj. Nasreću, do nje voda nije stigla, no njeni susjedi nisu bili te sreće. Njima je poplavio stan u polusuterenu koji su obnovili ove godine kako bi ga mogli dati u najam. Od novog laminata, kuhinje i namještaja do kućanskih aparata - malo što je ostalo netaknuto u naletu vode, koja je prodirala čak kroz prozore i vrata.

Voda šikljala kroz prozor

- U vrijeme poplave mi smo bili na putu, a u stanu su bili najmoprimci, koji su se tek nedavno uselili u njega. Kad su nam poslali snimku, ostali smo šokirani. Voda je šikljala kroz prozore i vrata, a ubrzo je cijeli stan bio pod vodom - rekao nam je vlasnik Ž. S., koji nas je zamolio da ostane anoniman.

- Kad smo se vratili, imali smo što vidjeti, stan je bio u groznom stanju. Sav laminat morat ćemo mijenjati. Novi krevet u spavaćoj sobi uništen je i možemo ga baciti, ormari i kuhinja su oštećeni, a hladnjak se bojimo i uključiti da ne bi došlo do kratkog spoja - kaže nam pokazujući i na stolić koji se razbio u naletu vode.

Ogromna količina koja je dva sata šikljala iz puknute cijevi u Selskoj poplavila je i okolne ulice, a najteže je bilo u Grobničkoj, Hreljinskoj, Crikveničkoj i Veprinačkoj ulici, gdje se voda slijevala u bujicama. Sve službe satima su bile na terenu, a vatrogasci su cijeli dan ispumpavali vodu ljudima iz podruma i poplavljenih stanova.

Stradala je i Kuća za mlade, koja je namijenjena mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom ili udomiteljsku obitelj. Osim njih, ondje su studenti koji žive u nepovoljnim socio-ekonomskim uvjetima, a nisu uspjeli ostvariti pravo na studentski dom.

Mulj nakon poplave

Poplavio im je podrum, u kojem su držali svoje osobne stvari koje im nisu mogle stati u sobu, ali i prostor za zabavu te teretana.

Mnoštvo odjeće, obuće, knjiga, igara i nekoliko sprava za vježbanje završilo je pod vodom. Poplavljene su i mnoge garaže, a Zlatko Milec (75) dojurio je čak iz Splita kad je čuo da mu je ulica pod vodom. Zatekli smo ga u dvorištu, samo desetak metara od mjesta na kojem je puknula cijev. Njegova se kuća među prvima našla na udaru bujice.

- Ušla mi je voda i u kuću, ali to nije strašno, bit će sve u redu. Najviše sam štete imao u garaži, morao sam baciti neke stvari jer su bile uništene i pomesti mulj koji je ostao. Ali kako je kod drugih, ja se ne smijem žaliti, moglo je biti i puno gore - rekao je Zlatko