Poplave i srušena stabla u Umagu: Vatrogasci na terenu, do sada imali 60 intervencija

Umaški vatrogasci imali su 60 intervencija zbog nevremena koji je zahvatilo uži dio grada u srijedu tijekom noći, potvrdio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.

Najviše poziva odnosilo se na ispumpavanje poplavljenih prostora, dvorišta i prometnica, no vatrogasci su intervenirali i pri uklanjanju srušenih stabala te izvlačenju vozila potopljenih u bujicama.

Ukupno je intervencijama pristupilo 40 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Umag te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Umaga, Novigrada i Buja.

"Na području Poreča bilo je sedam intervencija, uglavnom ispumpavanja vode, dok je u ostatku Istre bilo šest intervencija uklanjanja stabala i grana s prometnica", istaknuo je Galić.

Prema zasad dostupnim informacijama, najviše problema stvarala je obilna kiša koja je u kratkom vremenu uzrokovala poplave i otežala promet na više lokacija. Vatrogasci nastavljaju s intervencijama i tijekom dana dok se situacija ne stabilizira.