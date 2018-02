Popodne stiže snijeg: Očekuje se stvaranje debljeg pokrivača

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu s kišom, a u gorskoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti snijegom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, u istočnoj Hrvatskoj mjestimice i do 7, a na Jadranu uglavnom između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva.

Oborine će do kraja dana biti i u ostatku zemlje, samo se na krajnjem istoku može zadržati suho. Prema večeri snijeg nošen jakim vjetrom moguć je mjestimice i na sjevernom Jadranu. Na kopnu stvaranje novog snježnog pokrivača, posebice u gorju.

Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, poslijepodne i jaka bura, u Dalmaciji jugo, dok na kopnu vjetar uglavnom slab, navodi se u prognozi DFržavnog hidrometeorološkg zavoda za Hrvatsku za danas, 12. veljače.

HAK: Ceste vlažne, ponegdje magla

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, u Slavoniji ponegdje ima magle, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Smanjena je vidljivost i na autocestama: A3 Bregana-Lipovac između Slavonskog Broda i Lipovca i A5 Đakovo-Sredanci. Zbog niskih temperatura moguća je poledica na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Vezano uz službeni posjet predsjednika Srbije Republici Hrvatskoj postoji mogućnost otežanog prometovanja i kretanja danas i sutra, posebno u zonama gdje će se održavati službeni sastanci.

Zbog mjera sigurnosti, u vrijeme posjeta uspostavit će se posebna regulacija prometa na području Zagreba i Velike Gorice.

MUP poziva građane da poštuju prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika i napominje da će nastojati provesti mjere osiguranja uz minimalno ometanje građana.