Popravak je vrlo često bolje rješenje nego zamjena dijela

Trenutak dekoncentracije, tipkanje po mobitelu, krivi potez ili jednostavno nesmotrenost i – dogodi se sudar. Velika većina sudara je s malim štetama koje za posljedicu imaju puknutu lampu, udubljenje na limu, napuklinu na plastici ili ogrebotinu na naplatku. Danas se to popravlja s izuzetno dobrim rezultatima brzo i povoljno. Može se reći kako je ušteda tolika da platite doslovce upola manje.

Možda isprva oštećenje izgleda kao nešto veliko, ali s modernim tehnologijama i spretnim rukama majstora moguće je napraviti toliko dobar popravak da nećete niti zamijetiti da dio nije zamijenjen nakon što se sve popravi i lakira. Sve može biti gotovo doslovce u jednom danu što je višestruko brže nego kada mijenjate dijelove, a uz takav popravak možete dobiti i jamstvo na izvedene radove. U tom slučaju, osiguratelj mora isplatiti i upola manju štetu, a vi na temelju toga zadržavate svoj stečeni bonus i status dobrog klijenta. Izuzetno je važno napomenuti i ekološki aspekt, jer time se štede materijali i dijelovi se ne mijenjaju zbog nekog minimalnog oštećenja koje se uz pravi alat i spretne ruke lako i kvalitetno popravlja.

Metalni dijelovi karoserije

Metalni dijelovi vozila u malim se sudarima najčešće oštete toliko da udobljenje doslovno možete prekriti dlanom ruke. Iako je spretnim rukama i očima limara potrebno tek pola sata rada da sve izravnaju s odličnim rezultatom, vlasnici često pretjeruju i traže zamjenu dijela. Jasno, kada je oštećenje takvo da vrijednost limarskih sati premašuje cijenu dijela, pristupa se zamijeni originalnim dijelom. No, popravak štedi vrijeme i novac. Osim što se dio ne mora čekati par sati, velika je ušteda u vremenu u lakirnici jer se priprema radi na puno manjem komadu karoserije. Ako je riječ o vratima, štedi se vrijeme montaže i demontaže stakala, kvaka, mehaničkih dijelova i ukrasnih lajsni. Štedi se i na osiguranju, jer zbog manjeg troška osiguratelj vam neće oduzeti bonus.

Svjetla i farovi

Kod malih udara lako pucaju kopče farova i stražnjih svjetala. Proizvođači to tako rade jer ih na to tjeraju sigurnosne norme, a prednji i stražnji dio automobila zone su upijanja udara. Krhke kopče prednjih farova napravljene su zbog zaštite pješaka. Često se dogodi da savršeno ispravnom i dobrom prednje faru pukne kopča. Umjesto da platite 2500 do 7000 kuna novo kompletno kućište fara (ako je Xsenon ili čak LED onda i više), kopču je moguće popraviti zavarivanjem plastike. Posebnim alatom za zavarivanje plastike i korištenjem dodatnog materijala u točno određenom tipu plastike, moguće je izvršiti odličan popravak. Njegova je cijena doslovce i deseterostruko niža od cijene novog fara.

Branici i plastični dijelovi

Puknuće branika odnosno odbojnika, maske, kućišta retrovizora ili ukrasnog blatobrana od plastike nisu velik problem. Zaista je nepotrebno zamijeniti čitav odbojnik zbog napuknuća dugog 10 centimetara. Isto vrijedi i za maske i retrovizore. Plastika se zavarivanjem iznutra ojača na mjestu puknuća, sve se zapuni dodatnim plastičnim materijalom, a dio je nakon toga jednako čvrst kao i prije. Jasno, zavarivanje plastike nije lak posao jer je uobičajeno da današnji auti imaju petnaestak vrsta plastike, a sve imaju na svojoj stražnjoj strani oznake. Izuzetno je važno da se koriste elektrode istog tipa kakvog je i dio koji se popravlja. Osim ekonomske, golema je ušteda i vremenski, jer plastika zahtijeva posebnu pripremu u lakirnici i potrebno je više vremena i veća preciznost u radu za lakiranje. Ovako se nakon zavarivanja lakira samo područje popravka, što je brzo i efikasno rješenje. S jamstvom, naravno.

Popravci naplataka

Najčešće naplatci stradavaju na parkiralištu i rubnicima. Kako su čvrsti i robusni, na njima uglavnom stradava lak. Ukoliko je oštećenje veće, naplatak se može posebnom tehnikom TIG zavarivanja i popraviti, što treba raditi visokostručna osoba. Najčešće im je dovoljno tek lakiranje koje je puno bolje rješenje od zamijene kompletnog dijela. Naprimjer, neki aluminijski naplatci stoje i više od 10.000 kuna po komadu, a za desetinu te cijene mogu se popraviti. Ni po čemu kasnije ne možete zaključiti da su bili popravljani jer se uz modernu tehnologiju i posebne alate to čini u vrhunskoj kvaliteti. Jasno, nema dugog čekanja jer je kod naplataka specifično da se, za razliku od dijelova karoserije, ponekad čekaju danima, pa i do mjesec dana.

Popravak vjetrobranskog stakla

Možda laicima zvuči nevjerojatno, ali modernom tehnologijom čak se u vjetrobransko staklo može popraviti ako oštećenje nije veće od oko pet milimetara. Naime, ovisno o tipu oštećenja na staklu, nema potrebe mijenjati čitavo staklo već se ono može popraviti. Oštećenje se očisti, na njega se pričvršćuje alat koji napravi podtlak na mjestu oštećenja, te se kroz cjevčicu uvodi posebna epoksidna smola. Ona zapuni oštećenje i nakon malo poliranja nemoguće ju je zamijetiti. Velika je prednost što se sprečava daljnje pucanje stakla i preporuka je da se takvo oštećenje od kamenčića popravi čim prije. Ukoliko staklo krene pucati, zamjena originalnim vjetrobranom jedina je dobra opcija.

Izravnanje metodom hladnog izvlačenja

U slučaju po automobil najgore vremenske nepogode, odnosno tuče, ili u slučaju oštećenja na parkingu kada bok vašeg automobila netko udari vratima, nastaju udubljenja kojima je karakteristično da ne uzrokuju pucanje laka, ali se oštećenje vidi. U tom slučaju posebnim se alatima oštećenju prilazi s unutarnje strane i ona se ravnaju dobro odmjerenim potezima posebnim čeličnim šipkama raznih oblika. Ako je pristup otežan koriste se ljepilo i trzajni čekić. Nakon izravnanja nije potrebno čak niti lakiranje, a mjesto popravka ničim ne daje naslutiti da je tu bilo oštećenje. Najbolja stvar je što auto zadržava svoj “prvi lak”, a svakako je pozitivna i ekonomska računica jer se štedi minimalno 30 posto u odnosu na klasičan popravak lakiranjem.

Zaista je nepotrebno zamijeniti dio u velikoj većini slučaja. lim, plastika pa čak i staklo se popravljaju. Ovo su samo neke od modernih tehnika kojima danas tehnologija i spretne majstorske ruke zajednički spašavaju dijelove štedeći vrijeme i novac. Ekološki aspekt je izuzetno važan, jer proizvodi se manje otpada. Obrtnički također, jer izvođenjem popravaka čuva se tradicija spretnog ručnog rada u kojem leži budućnost. U kvalitetnoj radionici dobijete i jamstvo što je garancija da je posao izveden na način da automobil zadrži svoju prvobitnu kvalitetu i da ničim ne da naslutiti da je popravljan. Može se reći kako je upravo to idealan sustav za moderno mobilno doba u kojem živimo.

