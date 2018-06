Popravak kod “fušera” najskuplje je rješenje

Kada se dogodi šteta, i nakon odrađene procjene, svaki vlasnik mora donijeti tešku odluku: popraviti auto u ovlaštenom servisu, u nekoj neovisnoj renomiranoj radionici, ili kod “fušera” koji su slatkoriječivi, ne izdaju račune, ali daju dobru cijenu? Vrijeme i iskustvo uvijek pokaže da je najbolje rješenje pošteni popravak u kojem osiguratelj plati oštećenja i popravak po računu, i to u nekom renomiranom servisu koji stoji iza svojeg posla. Odmah da razjasnimo: renomirani servis nije isključivo ovlašteni servis.

Fušeri su nevjerojatni, prodat će vam priču i uvjeriti vas da su oni najpovoljnije rješenje. Nažalost, istina je daleko od toga. Plastični se dijelovi masovno zavaruju gdje doslovce neki Roki barata lemilicom, a kopče farova se lijepe dvokomponentnim ljepilom ili se zavaruju. Limeni se dijelovi kupuju rabljeni, hladnjaci se krpaju, dijelovi motora mijenjaju bez adekvatnih alata, a lakira se u lošim uvjetima: nakon svega ostaju gorak okus i mrvice u laku. I zazori na karoseriji koji zijevaju kao ribe. Nakon svega, ne samo da niste uštedjeli, nego ste si napravili jako veliku štetu. popravak nakon lošeg popravka košta još i više nego da ste to odmah pošteno napravili.

Najbolji je popravak “po računu”. Nastane šteta, obavite procjenu, vozilo odvezete u neki renomirani servis i ono se tamo popravi sukladno pravilima struke. Mnogi misle da je to isključivo ovlašteni servis, ali to nije točno. Naime, nitko vam ne može ukinuti jamstvo na vozilo ako ga niste popravili u ovlaštenom servisu nakon sudara, već samo ako popravak nije napravljen prema normativima proizvođača, njegovim kvalitativnim smjernicama te po pravilima struke. Pritom, koriste se originalni dijelovi, adekvatni alati, a komore za lakiranje su čiste i u njima se posao obavi odlično. Propust je moguć, jer automobil nakon udarca nakon nekog vremena može pokazati još neki nedostatak, ali imate račun i jamstvo, netko stoji iza tog popravka i iza sebe će stvar doraditi da bude kako treba. Nema živciranja, nema upitnika iznad glave, a i vrijednost rabljenog je sigurna jer je posao obavljen kako treba. To ne košta ništa, jer osiguratelji pokrivaju taj trošak. Ukoliko se ukaže potreba za naknadnim izvidom štete, također je sve na račun osiguratelja. Zanimljivo je napomenuti da neki ovlašteni servisi nemaju svoju limarsku i lakirersku radionicu, već koriste usluge svojih partnera.

Kod fušera je doslovce nemoguće uštedjeti i na kraju ste sigurno oštećeni, samo je pitanje u kolikoj mjeri. Često ćete čuti od “prijatelja koji se razumije u automobile” kako se to “kod Štefa može napraviti jeftinije”, ali ne valja na to nasjesti. Da “fušer” valja, ne bi se borio lažima i cijenom. Imao bi svoj renomirani servis i automobile bi popravljao kako treba, pošteno to naplatio i dobro živio od toga. Ovako, živi od naivaca koji nasjednu na priču i ne vide da im nakon “popravka” između branika i prednjeg fara stane prst, da ne radi pranje stakla i da su gume različite.

Nakon obavljene procjene, svoj auto povjerite servisu po izboru. Ne mora nužno biti ovlašteni, važno je da radove može izvesti kako treba, da ima dobar ugled i da izdaje račune i stoji iza svojeg posla kada dođe do eventualne reklamacije. To je jedini način da auto zadrži vrijednost, a vi svoje živce.

Prednosti renomiranog servisa:

izdaje se račun koji je temelj kasnije eventualne reklamacije

korištenje originalnih rezervnih dijelova

veliko iskustvo i posjedovanje specijalnih alata za popravak

zadržavanje vrijednosti rabljenog vozila

Mane renomiranog servisa:

nešto višlja cijena (renomirani serviser plaća porez i daje jamstvo)

Prednosti “fušera”:

niska cijena

Mane “fušera”:

korištenje jeftinih zamjenskih dijelova upitne kvalitete

nema računa, a samim time niti temelja za kasniji prigovor i reklamaciju

upitna sigurnost vozila nakon popravka

nema jamstva



