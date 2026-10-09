Popularni zagrebački svećenik povlači se iz župe: 'Preplašen sam. Prijete mi mangupi...'

Župnik zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici-Voltino, Željko Lovrić, poznatiji kao Don Dante, objavio je da se do daljnjega povlači iz župničke službe. Kao razlog naveo je ozbiljne prijetnje i fizičke napade kojima je, kako je rekao, izložen u posljednje vrijeme. O svemu je obavijestio javnost u priopćenju na Facebooku, istaknuvši da je slučaj preuzela policija.

- Zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog mira ove župne zajednice, do daljnjega se moram povući i neću biti u mogućnosti djelovati kao vaš župnik - poručio je Željko Lovrić.

Kako je naveo, odluku o povlačenju donio je u dogovoru s biskupom, a vjernike je odlučio osobno obavijestiti o svojem odsustvu. Priznao je da su ga događaji duboko potresli te da ga dodatno uznemiruje to što zasad ne zna tko stoji iza napada ni zašto je postao njihova meta.

- Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen - napisao je.

U objavi je iznio i svoja saznanja o mogućim počiniteljima. Tvrdi da su došli iz parka te da su ga mjesec dana promatrali prije nego što su ga napali na kućnom pragu.

- To nisu školska djeca, to nisu roditelji, to su mangupi, a mangupa je lako prepoznati - naveo je, pozvavši roditelje na poseban oprez.

Osvrnuo se i na lokacije za koje sumnja da bi mogle biti povezane s osobama koje stoje iza zastrašivanja. Spomenuo je krov mjesne zajednice te gotovo napuštenu kuću u Konvalskoj ulici, nasuprot škole, za koju je ustvrdio da bi mogla služiti kao njihovo uporište. Riječ je o tvrdnjama iz njegove objave, dok policija provodi kriminalističko istraživanje.

Don Dante posebno je zahvalio Anti Sučiću, za kojeg je napisao da mu je tijekom posljednja dva mjeseca jedini vjerovao kada je govorio o zastrašivanjima te da mu je pružio konkretnu pomoć i podršku.

Župljane je pozvao da ne dopuste da nemir prevlada u njihovoj zajednici te ih zamolio da ga imaju u svojim molitvama. Za vrijeme njegova odsustva mise i ostale vjerske obrede služit će svećenici dekanata, a o daljnjim odlukama biskupije vjernici će, poručio je, biti pravodobno obaviješteni.

- Do daljnjega vaš sam župnik kojem treba vaša molitva - zaključio je Don Dante, potpisavši se kao ‘vaš župnik i prijatelj onih na rubu’.