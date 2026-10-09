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ŠOKIRAO ŽUPLJANE

Popularni zagrebački svećenik povlači se iz župe: 'Preplašen sam. Prijete mi mangupi...'

Piše Veronika Miloševski,
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Popularni zagrebački svećenik povlači se iz župe: 'Preplašen sam. Prijete mi mangupi...'
Zagreb: Župnik Željko Lovrić i Stephan Lupino koji izlaže u pastoralnom centru | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Župnik Željko Lovrić, poznat kao Don Dante, povlači se iz službe zbog prijetnji i fizičkih napada kojima je izložen, a slučaj je preuzela policija

Župnik zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici-Voltino, Željko Lovrić, poznatiji kao Don Dante, objavio je da se do daljnjega povlači iz župničke službe. Kao razlog naveo je ozbiljne prijetnje i fizičke napade kojima je, kako je rekao, izložen u posljednje vrijeme. O svemu je obavijestio javnost u priopćenju na Facebooku, istaknuvši da je slučaj preuzela policija.

- Zbog vlastite sigurnosti, ali i zbog mira ove župne zajednice, do daljnjega se moram povući i neću biti u mogućnosti djelovati kao vaš župnik - poručio je Željko Lovrić.

Kako je naveo, odluku o povlačenju donio je u dogovoru s biskupom, a vjernike je odlučio osobno obavijestiti o svojem odsustvu. Priznao je da su ga događaji duboko potresli te da ga dodatno uznemiruje to što zasad ne zna tko stoji iza napada ni zašto je postao njihova meta.

- Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen - napisao je.

U objavi je iznio i svoja saznanja o mogućim počiniteljima. Tvrdi da su došli iz parka te da su ga mjesec dana promatrali prije nego što su ga napali na kućnom pragu.

- To nisu školska djeca, to nisu roditelji, to su mangupi, a mangupa je lako prepoznati - naveo je, pozvavši roditelje na poseban oprez.

Osvrnuo se i na lokacije za koje sumnja da bi mogle biti povezane s osobama koje stoje iza zastrašivanja. Spomenuo je krov mjesne zajednice te gotovo napuštenu kuću u Konvalskoj ulici, nasuprot škole, za koju je ustvrdio da bi mogla služiti kao njihovo uporište. Riječ je o tvrdnjama iz njegove objave, dok policija provodi kriminalističko istraživanje.

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Don Dante posebno je zahvalio Anti Sučiću, za kojeg je napisao da mu je tijekom posljednja dva mjeseca jedini vjerovao kada je govorio o zastrašivanjima te da mu je pružio konkretnu pomoć i podršku.

Župljane je pozvao da ne dopuste da nemir prevlada u njihovoj zajednici te ih zamolio da ga imaju u svojim molitvama. Za vrijeme njegova odsustva mise i ostale vjerske obrede služit će svećenici dekanata, a o daljnjim odlukama biskupije vjernici će, poručio je, biti pravodobno obaviješteni.

- Do daljnjega vaš sam župnik kojem treba vaša molitva - zaključio je Don Dante, potpisavši se kao ‘vaš župnik i prijatelj onih na rubu’.

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