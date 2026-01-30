Obavijesti

DRUGI PO SMRTNOSTI

Porazni podaci iz Bruxellesa: Hrvatska je među najgorima u EU po borbi protiv raka...

Piše HINA,
Zagreb: Konferencija za medije u sklopu skupa "Zajedno u borbi protiv raka" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Hrvatska se nalazi među državama s najslabijim rezultatima u Europskoj uniji po korištenju sredstava namijenjenih unaprjeđenju onkološke skrbi, po podacima koje je objavila Europska komisija na upit SDP-ove eurozastupnice Romane Jerković Kraljić

Prema dostavljenim podacima Europske komisije Hrvatska se među članicama Europske unije našla na začelju s ukupno 9,3 milijuna eura povučenih sredstava, a od Hrvatske su lošije samo Bugarska, Slovačka i Malta, objavio je ured zastupnice u petak.

„Drugi smo po smrtnosti od raka u Europskoj uniji. Bilježimo izrazito loše ishode liječenja, a bolest se u Hrvatskoj i dalje otkriva prekasno. Očekivala sam da će hrvatska Vlada, u kontekstu povijesno važnog Europskog plana za borbu protiv raka i nikad većih sredstava namijenjenih unaprjeđenju onkološke skrbi, napraviti iskorak i osigurati stvarna poboljšanja za naše građane. Nažalost, bila sam u krivu. Podaci koje mi je dostavila Europska komisija duboko su razočaravajući“, poručila je Jerković Kraljić.

Europska komisija sredstva je razvrstala u tri kategorije, a Hrvatska je u okviru zajedničkih djelovanja (Joint Actions) povukla 3,14 milijuna eura, bespovratnih sredstava za djelovanja (Action Grants) 1,13 milijuna eura te programa Obzor Europa 5 milijuna eura.

Usporedbe radi, Slovenija je kroz zajednička djelovanja povukla više od 13 milijuna eura, kroz bespovratna sredstva 2,2 milijuna eura, a putem programa Obzor Europa čak 30 milijuna eura, što ukupno iznosi više od 46 milijuna eura, višestruko više od Hrvatske, ističe u priopćenju ured zastupnice.

Jerković Kraljić odgovornost za nedovoljno korištenje sredstava EU-a pripisuje stranci na vlasti.

„Ovo je propuštena prilika i izravna posljedica nerada HDZ-ovih ministara zdravstva. Taj novac sada je izgubljen, a u sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a, o kojem se trenutačno pregovara, za zdravstvo će biti predviđeno značajno manje sredstava nego dosad. U prijevodu, tko je uspio, uspio je. Hrvatska, očito, nije“, zaključuje eurozastupnica, navodi se u priopćenju.

