Da postoji cjepivo protiv karcinoma pluća ili mjehura, mozga, tko se ne bi cijepio? Tko ne bi cijepio i svoje dijete? Nadamo se da će medicina i do toga doći, ali prije svega svijest ljudi
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Porazno je koliko se neznanje uvuklo u društvo i vlada njime
”Lažete narod, želite nam ubiti djecu”, “Cjepivo ne štiti od karcinoma”, “Znam dvoje koji su umrli od cjepiva protiv HPV-a”, “Cjepivo uzrokuje neplodnost”, samo su kapi u moru komentara na društvenim mrežama nakon što je najavljeno da se, vjerojatno od 2027., u Hrvatskoj uvodi obavezno cijepljenje mladih protiv humanog papiloma virusa, skraćeno HPV-a, glavnog uzročnika raka maternice, ali i uzročnika karcinoma anusa, penisa, grla, usta, dakle i kod muškaraca.
