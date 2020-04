Poreč traži slobodno kretanje ljudi, Umag popustio ribarima

S obzirom na otežanu situaciju, odnosno nemogućnost izdavanja elektronskih propusnica i velik broj upita i nepoznanica oko izdavanja istih, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, kao i gradonačelnici ostalih istarskih gradova u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije, zatražili su od Nacionalnog stožera da se odgodi i stavi van snage Odluka po kojoj je potrebno izdavati elektronske propusnice za područje bivše Općine Poreč u koju je spadao grad Poreč te općine Vrsar, Funtana, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan i Sv. Lovreč.

Potreba za kretanjima između tih sadašnjih općina i gradova u potpunosti je opravdana obzirom na činjenicu da veliki broj stanovnika tog područja egzistencijalno je vezan za susjednu općinu ili grad. Grad Poreč već je u nekoliko navrata tražio razmatranje te odluke, no do sada nije dobio pozitivan odgovor.

Mjera koju je potpisao Nacionalni stožer civilne zaštite, a tiče se ograničavanja zadržavanja većeg broja ljudi u skupinama na javnim prostorima je u potpunosti opravdana, i Stožer civilne zaštite Grada Poreča istu u potpunosti provodi i kontrolira. No međutim mjera ograničavanja kretanja stanovnicima sa područja bivše Općine Poreč uvelike otežava rješavanje bitnih životnih i egzistencijalnih situacija i potreba stanovnika ovog područja.

Stoga, još jednom apeliraju prema nadležnom Stožeru civilne zaštite RH na uvažavanje želje i mišljenja ljudi na terenu i stanovnika područja te bivše općine.

Umag: Ribarima dozvolili da ribu prodaju s plovila

Lučka uprava Umaga i Novigrada donijela je odluku kojom ribari mogu izravno s ribarskih plovila prodavati dnevni ulov krajnjim potrošačima i to najviše 5 kilograma po potrošaču i ukupno najviše 3.000 kuna dnevno po povlastici. Navedena prodaja mora se odvijati sukladno posebnim propisima, a koji, između ostalog, definiraju i uvjete za takvu prodaju.

Prodaja s ribarskih plovila omogućava se svakim danom s mjesta veza ribarskih plovila u vremenskom razdoblju od 8,00 do 12,00 sati. Uz to odobrava se ribarima i postavljanje reklamnih panoa za prodaju ulova na kopnenom dijelu luke isključivo ispred mjesta veza vlastitog plovila, i to bez naknade.

Prodaju je nužno organizirati uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja pandemije korona virusa COVID-19. Odluka se primjenjuje do daljnjega, odnosno za vrijeme trajanja pandemije.