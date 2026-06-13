'Porezi nas ubijaju, pa zatvaram svoje apartmane. Bolje mi je džaba sjedit, nego džaba radit'

Objava vlasnika apartmana iz Baške Vode, točnije iz mjesta Topići, odjeknula je u javnosti, poglavito kad je riječ o zatvaranju vrata za goste u jednom od najatraktivnijih mjesta na Makarskoj rivijeri.

Vlasnici Apartmana San Marino objavili su da prestaju s iznajmljivanjem, a kao razlog naveli su da im je sve to postalo neisplativo, odnosno ekonomski neodrživo.

- Poštovani gosti, ovim putem vas obavještavamo da zbog sve većih troškova i manje popunjenosti nećemo iznajmljivati apartmane. Drago nam je da smo imali priliku upoznati vas. Želimo vam svima zahvaliti na ukazanom povjerenju, lijepim druženjima i gestama - poručili su vlasnici Apartmana San Marino na društvenim mrežama.

- Nisu oni jedini, ima ih još, poglavito onih koji kuće i apartmane imaju iznad magistrale, udaljene od mora, i gdje gosti moraju koristiti automobile za odlazak na plažu - rekli su nam neki od naših sugovornika dok smo pokušali doznati jesu li vlasnici iz Topića izdvojen slučaj ili ima još onih koji su se zbog povećanja troškova odlučili na ovakav korak.

- Apartmane iznajmljujemo devet godina. Malo smo dislocirani od plaže i mora. Prvi smo red, ne do mora nego do Biokova. Neulaganje u cijelo selo jedan je od faktora. Turisti hoće bliže moru i onda mi nismo nikad popunjeni cijelu sezonu. Imamo dva apartmana, jedan za četiri osobe, čija je cijena bila 70 eura po noćenju, a veći apartman bio je 80 eura. Nakon sredine kolovoza cijene su bile niže, a izvan vrhunca sezone noćenje smo naplaćivali 15 eura po osobi. Poskupljenje s 2024. na 2025. nas je zateklo. Samo paušalni porez koji smo plaćali za svoje kapacitete, a to je 100 eura, u 2025. plaćali smo 500 eura. Mi smo doslovno popunjeni mjesec dana, ostalo su 'rupe'. Troškovi su sve veći i zato je trenutno naša parola: 'Bolje džaba sjedit nego džaba radit'. Odvoz smeća u 2024. bio je 20-ak eura mjesečno, a godinu kasnije 77 eura, četiri mjeseca, a mi nismo popunjeni četiri mjeseca, ali si kao iznajmljivač obvezan platiti - govori nam Ana Topić, vlasnica apartmana, te nastavlja kako je sve poskupjelo.

24sata Split: Apartmani Topić | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Članarina, turistička pristojba, sve je poskupjelo za nekoliko puta u odnosu na prije dvije godine. Nasreću, ja sama čistim apartmane, ali da nekog plaćam, vjerujte da mi se ne bi isplatilo. Znate, gosti se žale na svaku sitnicu, oni hoće uživati. Sreća je što nismo kreditno zaduženi jer bismo morali iznajmljivati da možemo otplaćivati rate kredita. Mi smo slobodni, nismo u 'dužničkom ropstvu'. Ima puno ljudi koji su u kreditima i primorani su iznajmljivati da bi mogli vraćati kredit. Mi taj problem nemamo. Još u studenom prošle godine sve smo odjavili, podmirili sve što smo trebali - rekla je Ana.

Na naš upit što sad uz smješak je brzo odgovorila.

- Imamo puno prijatelja, doći će, neka ljetuju i uživaju. Mnogi nas pitaju što ćemo sad raditi kad nemamo više apartmane. Pa ići ćemo se kupati kao i ostali svijet, malo uživati - istaknula je Ana.

Splićanka Hana Matić (51) vlasnica je dva apartmana, na Braču te u Splitu. Skoro desetljeće i pol bavi se iznajmljivanjem jer tvrdi da je to posao koji itekako ima svoje prednosti. Njezinu smještaju gosti daju visoke ocjene, dogurala je i do pozicije superdomaćina, a na popunjenost se ne žali. Koliko god je turizam zahtjevan, odlična popunjenost apartmana, od kojih je jedan još pod kreditom, Hana je ipak na kraju godine zadovoljna računicom, no nikako ne i najavom novog poreznog opterećenja.

24sata Split: Hana Matić ima apartmane, u Splitu i na Bolu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prema novom Zakonu o lokalnim porezima, za registrirani apartman od 50 m2 s četiri kreveta u Makarskoj ili Puli iznajmljivač plaća minimalno 800 € paušalnog poreza, plus porez na nekretnine do 8 €/m2, turističku pristojbu i turističku članarinu - objašnjava Hana te dodaje da vlasnik identičnog nekomercijalnog objekta, a stanovi i kuće za odmor nerijetko se nalaze u nelegalnom turističkom najmu, plaća isključivo i samo porez na nekretnine.

- To je sav paradoks dugogodišnjeg zanemarivanja i nerješavanja sive zone, koja je trenutačno brojem postelja veća od broja postelja u legalnom najmu, a to je da legalni iznajmljivač u komercijalnom smještaju plaća i do 300% veća davanja po kvadratu od nekomercijalnog objekta, a oboje generiraju potpuno isti pritisak na lokalnu infrastrukturu i komunalni otpad - kaže.

Hana je ujedno potpredsjednica udruge Spasimo male iznajmljivače, koja upozorava na nelogičnost, prema njihovu sudu, pogrešno postavljenog sustava. Naime, Institut za turizam razvio je Indeks turističke razvijenosti, koji poreznim škarama jednako reže i Vodice i otok Prvić.

- U jedinicama lokalne samouprave koje obuhvaćaju veće područje, osobito u obalnim i otočnim zajednicama, gdje u istoj jedinici imamo veliki grad i manja mjesta na otocima, dolazi do izražaja apsurd takvog indeksa jer ono što vrijedi za grad nipošto ne vrijedi za sva mjesta i susjedne otočiće. Grad Šibenik, koji obuhvaća otoke Zlarin, Žirje i Kaprije, te Grad Vodice, koji obuhvaća i otok Prvić, ili Grad Mali Lošinj, koji obuhvaća i niz manjih mjesta na otoku te pučinske otoke Susak, Ilovik i Unije, ni po čemu se ne mogu uspoređivati - kazuje Hana.

Od početka 2025. godine u Hrvatskoj je na snazi novi sustav oporezivanja nekretnina, kojim je dosadašnji porez na kuće za odmor zamijenjen porezom na nekretnine.

Promjene su izazvale nezadovoljstvo dijela privatnih iznajmljivača, osobito na obali, koji upozoravaju da se uz rast poreza i drugih davanja povećavaju i ukupni troškovi poslovanja. Tvrde da se pritom često govori o prihodima od turizma, dok se zanemaruju troškovi održavanja objekata, ulaganja, amortizacije i rada koji tijekom sezone obavljaju sami ili uz pomoć članova obitelji.

O tome koliko nove porezne obveze utječu na poslovanje malih iznajmljivača te mogu li se od nekoliko apartmana danas osigurati prihodi za cijelu godinu, razgovarali smo s vlasnicom tri apartmana u Starigradu, koja se iznajmljivanjem apartmana bavi 15 godina. Kako kaže, prihod od turizma nikad joj nije bio dovoljan za život tijekom cijele godine nego predstavlja važnu dopunu skromnoj mirovini.

- Sezona mi traje samo dva mjeseca i iznajmljivanje mi služi kao pomoć kućnom budžetu, odnosno mirovini. Većinu poslova obavljam sama. Djeca mi pomognu oko težih poslova prije početka sezone, ali tijekom ljeta sama čistim, perem, peglam i brinem o gostima - govori Vesela Pavlić.

Ističe kako su troškovi poslovanja posljednjih godina značajno porasli.

- Oprema za apartmane, posteljina, ručnici, posuđe, toaletni papir i sredstva za čišćenje nakon uvođenja eura višestruko su poskupjeli, a prihodi ne prate taj rast troškova - kaže.

Najveći problem, dodaje, predstavljaju porezna davanja. Navodi kako je prije nekoliko godina na godišnjoj razini plaćala oko 2400 kuna paušala, što je približno 320 eura. Danas taj paušal iznosi 800 eura, odnosno oko nekadašnjih 6000 kuna, a prema novim izračunima mogao bi porasti na čak 1200 eura, nekadašnjih 9000 kuna.

- Neshvatljivo mi je da Starigrad spada u istu kategoriju oporezivanja kao Dubrovnik ili Opatija. To jednostavno nije usporedivo i mislim da bi se takav sustav trebao mijenjati - kaže nam.

Pitanje koje sebi danas postavljaju mnogi mali iznajmljivači, dodaje ona, jest kako podnijeti sve veće troškove.

- Što napraviti? Podignuti cijene, smanjiti kapacitete ili sve odjaviti - pita se Pavlić.

Ističe kako se od nekoliko apartmana u mjestima poput Starigrada ne može živjeti tijekom cijele godine.

- Moja mirovina iznosi 560 eura i prihod od iznajmljivanja pomaže mi platiti režije, ogrjev, lijekove... Mnogi misle da mali iznajmljivači ostvaruju veliku i laku zaradu, ali to nije tako. To je težak i stresan posao, a većini nas predstavlja samo dodatni prihod kako bismo mogli preživjeti jer od svojih plaća, a pogotovo mirovina, ne možemo živjeti - ističe.

Na kraju poziva da se paušalni porez i druga davanja dodatno ne povećavaju.

- Davanja su već sad velika i mnogima predstavljaju ozbiljan teret. Bojim se da će dio malih iznajmljivača zbog toga odustati od posla - zaključuje Pavlić.

Najavljeno povećanje minimalnog paušalnog poreza za privatne iznajmljivače neće biti jednako za sve turističke destinacije. Za iznajmljivače s, primjerice, apartmanom za četiri osobe razlike će biti prilično velike. U Puli paušalni porez trenutno iznosi 150 eura po krevetu. Iznajmljivači su redom ogorčeni, ponajviše zbog dodatnog "udara" na džep, a turista je sve manje. Barem u privatnom smještaju. Neki kažu da cijeli lipanj

nemaju niti jednu rezervaciju. Slučaj jedne Puljanke, koja ove godine prvi put iznajmljuje apartmane, govori u prilog tome kako nije očekivala da su davanja toliko visoka.

- Odlučili smo se na iznajmljivanje nakon što su nam podstanari toliko uništili stan da smo morali ići u kompletnu adaptaciju, a jednom kad je bilo kompletno adaptirano nismo htjeli više ući u takav ogroman trošak i nadali smo se povratiti investiciju najmom za turiste. Ne moram ni naglašavati koliko su građevinski radovi iznimno skupi. Budući da nemamo recenzije i novi smo u tome, cijene moraju biti mnogo niže da bismo uopće dobili ikakvu rezervaciju. Raspitala sam se među iskusnim iznajmljivačima i kažu da je to sve zahtjevnije. Gosti imaju sve veća prava i mogu ti zaista uništiti prosjek zbog toga što, primjerice, nemaš papir za pečenje piletine i onda se osvećuju putem recenzije. I cijeli trud pada u vodu. S druge strane, cijene čišćenja vrlo su visoke, a ima i mnogo skrivenih poreza za koje na početku ne znaš - rekla je Puljanka.