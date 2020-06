Tvoj mi program zvuči poznato: SDP i HDZ kopiraju jedni druge

Isti ekonomski programi SDP-a i HDZ-a reflektiraju spoznaju kako se razlike između te dvije stranke nalaze u nekom drugom polju, govori nam politički analitičar Karlo Jurak

<p>Ako se i samo letimično pogledaju glavne smjernice gospodarskih programa HDZ-a i SDP-a, jasno je da su gotovo jednaki i da je razlika samo u nijansama. </p><p>Digitalizacija, oporavak gospodarstva, jačanje <strong>IT sektora</strong> i rasterećenje javne uprave nalazi se u jednom i u drugom programu. 24sata su dobila natuknice HDZ-ova gospodarskog programa koji je, baš kao i SDP-ov, dosta ambiciozan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Predstavljanje programa Restart koalicije</strong></p><p>Tako HDZ, prema riječima našega sugovornika koji je radio na programu, planira, ako osvoje vlast, povećati poljoprivrednu proizvodnju, smanjiti uvoz hrane, povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, digitalizirati zemlju, racionalizirati javnu upravu, spojiti općine, provesti daljnje porezno rasterećenje, ali i ukinuti pozicije dužnosnika.</p><p>- Što se tiče dužnosnika, planiramo ukinuti postojanje određenih pozicija, njih oko sto - govori nam sugovornik iz HDZ-a. </p><p>Program stranka u ponedjeljak prezentira središnjem Odboru HDZ-a, koji ga potom usvaja. Na gospodarskom programu stranke radio je <strong>Tomislav Ćorić</strong>, ministar zaštite okoliša i energetike, koji konkurira za novoga potpredsjednika vlade za gospodarstvo i novoga ministra gospodarstva. Afere, u kojima se zadnjih deset dana spominje njegovo ime, nisu mu, kako saznajemo iz vrha HDZ-a, naštetile.</p><p>- Programski okvir predstavlja promišljanja HDZ-a o repozicioniranju Hrvatske u kontekstu ‘novog normalnog’ i nove paradigme svijeta - rekao nam je sugovornik iz HDZ-a i dodao kako je plan digitalizacija cijele zemlje jer je nakon <strong>korona krize</strong> postalo vidljivo da je digitalizacija više nego nužna. </p><p>Što se tiče SDP-a, oni, osim sličnih stvari koje predlaže i HDZ, kao kratkoročnu mjeru planiraju provesti produljenje mjera za očuvanje radnih mjesta, ali i donošenje seta mjera kako bi se ublažile posljedice krize na najugroženije građane. </p><p>Ističu kako su prije mjesec i pol predložili zakon o skraćenju radnog vremena koji je trebao otvoriti mogućnost da se pomogne ljudima kojima je posao ugrožen. Plan je i <strong>donošenje moratorija</strong> na otplatu kredita na 12 mjeseci, ali i zakona o obnovi potresom oštećenih zgrada u Zagrebu.</p><p>- Isti ekonomski programi SDP-a i HDZ-a reflektiraju spoznaju kako se razlike između te dvije stranke nalaze u nekom drugom polju. Podjele između biračkih tijela tih dviju stranaka ne uzrokuju podjele po pitanju viđenja ekonomije, vanjske politike i socijalne politike. Ključ podjela, tj. razdvajanja je društveno historijski - govori nam politički analitičar <strong>Karlo Jurak</strong>. </p><p>Dodaje da su oba biračka tijela koliko-toliko konzistentna.</p><h2>CILJEVI HDZ-a:</h2><p><strong>Poljoprivreda </strong></p><p>Plan je povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju i smanjiti uvoz. Vlada će poticati poljoprivrednike raznim beneficijama, ali i novim olakšicama.</p><p><strong>Digitalizacija </strong></p><p>Korona kriza, kažu u HDZ-u, pokazala je da cijela zemlja treba biti digitalizirana te se tako smanjuje mogućnost manipulacije. Intenzivno se radi na tome.</p><p><strong>Manja javna uprava </strong> </p><p>HDZ planira racionalizirati javnu upravu, tj. smanjiti broj zaposlenih. Bit će to veliki izazov s obzirom na to da se toga nitko nije uhvatio.</p><p><strong>Spajanje općina </strong></p><p>Navodno se županije neće dirati jer su one, smatraju, dobro posložene, ali će se smanjivati broj općina. Primjerice, jako male općine pripojit će se tako većim općinama.</p><p><strong>Manji broj dužnosnika</strong></p><p>HDZ u svojem programu obećaje da će ukinuti postojanje određenih pozicija dužnosnika, a barataju s brojkom većom od sto. </p><h2>CILJEVI SDP-a:</h2><p><strong>Gospodarska transformacija</strong> </p><p>SDP želi reindustrijalizirati zemlju, povećati udjel ICT sektora, povećati izvoz kroz poticaje i povećati poljoprivrednu proizvodnju.</p><p><strong>Digitalizacija procesa u cijeloj zemlji</strong> </p><p>SDP-u je cilj kroz digitalizaciju ubrzati razvoj IT sektora, osobito mikro i malih poduzeća te automatizirati procese.</p><p><strong>Obnoviti turizam</strong></p><p>Teško stradali turistički sektor SDP planira ponovno postaviti na noge. Smanjit će, naime, PDV na turizam i ugostiteljstvo na 10 posto.</p><p><strong>Povećanje plaća </strong> </p><p>Planira se povećanje za 700 tisuća radnika u privatnom i javnom sektoru, i to tako da se poveća neoporezivi osobni odbitak s 4000 na 5000 kuna, što je 450 kuna više na plaći.</p><p><strong>Smanjivanje poreza</strong></p><p>Riječ je o planu 3 puta 0 posto i 3 puta 10 posto. Planira se, između ostalog, stopa od 10 posto PDV-a umjesto sadašnjih 13 posto.</p>