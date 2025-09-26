Porezna o oduzimanju računala i šifri: To je prijedlog za pravne osobe, pratimo standarde...

Porezna uprava Ministarstva financija napokon je reagirala nakon što je u javnost dospjela sporna informacija iz prijedloga izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona (OPZ). Naime, omogućili bi da mogu doći do tuđih računala i šifri, sve pod krinkom pravde.

- Porezno tijelo može kopirati podatke u elektroničkom obliku i izvršiti ili zatražiti izradu vjerodostojne kopije cijeloga medija i zatražiti ključeve za šifriranje ili lozinke za šifriranje ako su potrebni za pristup podacima ili čitljivost podataka, ali samo ako podaci izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice. Porezno tijelo može kopirati podatke, dokumente i druge evidencije. Ako se službeno kopiraju podaci, dokumenti i evidencije, svaki primjerak mora biti vidljivo označen i datiran datumom kopiranja - navedeno je.

Porezna uprava pokušala je razjasniti na što su mislili.

- Izmjene i dopune OPZ-a nalaze se na javnom savjetovanju koje omogućava stručnoj javnosti i građanima davanje primjedbi i komentara. Sve primjedbe i komentari su dobrodošli i bit će razmotreni u daljnjem zakonodavnom postupku. OPZ se odnosi na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a ne na građane. Izmjenama i dopunama OPZ-a ne predlažu se nove ovlasti, već se predlaže prilagodba standardnih ovlasti Porezne uprave novom digitalnom načinu poslovanja. Detaljnije se propisuje sam postupak izuzimanja i kopiranja podataka, uz navođenje formulacije prema kojoj se mogu koristiti samo podaci koji izravno ili neizravno utječu na poreznu obvezu. Neutemeljena je tvrdnja da će se građanima oduzimati računala te ključevi i šifre - pišu iz Porezne.

Kažu da slično rade druge zemlje.

- Porezni propisi nekih država sadrže identične odredbe, a hrvatska Porezna uprava prati standarde obavljanja poreznog nadzora uz istovremenu zaštitu privatnosti i podataka. Kao što je već naprijed navedeno sve primjedbe i komentari na javnom savjetovanju bit će detaljno razmotreni - navode iz Porezne.