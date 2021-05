Ove godine će po prvi puta povrat poreza na dohodak dobiti i mladi do 30 godina na osnovu umanjenja poreza na dohodak obračunatog na plaću. Dio je to 4. kruga porezne reforme kojom mlađi od 25 godina imaju pravo na 100 posto umanjenja porezne obveze dok oni od 26 do 30 godina imaju pravo na 50 posto umanjenja porezne obveze, objavili su iz Porezne uprave u ponedjeljak.

Obavijest o izdanim privremenim poreznim rješenjima građani su počeli dobivati od 27. travnja u svoje osobne korisničke pretince putem sustava e-Građani, a danas je Porezna uprava preko Hrvatske pošte započela s otpremom preko 48 tisuća poreznih rješenja.

Prve isplate povrata poreza na dohodak krenut će u ponedjeljak 10. svibnja.

- Udio povrata poreza i prireza u porezu na dohodak za mlade unutar posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. godinu iznosi gotovo 40% u odnosu na ukupan iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike - građane u posebnom postupku - navodi se u priopćenju Porezne uprave.

Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza izvršit će se na tekući ili žiro račun otvoren kod poslovne banke. Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza isplatit će se u gotovini za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro račun kod banke, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruju primitke za koje postoji obveza isplate na račun.