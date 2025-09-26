Porezna smiruje paniku: Građani nisu meta novih izmjena i dopuna zakona

Obavijesti

OPZ u javnom savjetovanju

Zagreb: Porezna uprava | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naglašavaju kako je "neutemeljena tvrdnja da će se građanima oduzimati računala te ključevi i šifre"

Porezna uprava priopćila je u petak vezano za izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona (OPZ) kako su izmjene i dopune OPZ-a na javnom savjetovanju koje omogućava stručnoj javnosti i građanima davanje primjedbi, te da se OPZ odnosi na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a ne na građane.

"Izmjene i dopune OPZ-a nalaze se na javnom savjetovanju koje omogućava stručnoj javnosti i građanima davanje primjedbi i komentara. Sve primjedbe i komentari su dobrodošli i bit će razmotreni u daljnjem zakonodavnom postupku", priopćeno je večeras iz hrvatske Porezne uprave.

Ističu da se "OPZ odnosi na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a ne na građane".

"Izmjenama i dopunama OPZ-a ne predlažu se nove ovlasti, već se predlaže prilagodba standardnih ovlasti Porezne uprave novom digitalnom načinu poslovanja. Detaljnije se propisuje sam postupak izuzimanja i kopiranja podataka, uz navođenje formulacije prema kojoj se mogu koristiti samo podaci koji izravno ili neizravno utječu na poreznu obvezu", dodaju iz Porezne uprave.

Također naglašavaju kako je "neutemeljena tvrdnja da će se građanima oduzimati računala te ključevi i šifre".

"Porezni propisi nekih država sadrže identične odredbe, a hrvatska Porezna uprava prati standarde obavljanja poreznog nadzora uz istovremenu zaštitu privatnosti i podataka. Kao što je već naprijed navedeno sve primjedbe i komentari na javnom savjetovanju bit će detaljno razmotreni", navodi se u priopćenju.

