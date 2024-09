Porezna uprava će slati rješenja za porez na nekretnine. Onima nezadovoljnima ostaje - žalba

Na službenom predstavljanju poreza na nekretnine u ponedjeljak, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša je rekao da će građani sami morati prijaviti svoje prazne stanove ili one koje su u turističkom najmu kako bi im se razrezao novi porez. Tako je, inače bilo i s porezom na kuće za odmor. Međutim, do konačnog prijedloga zakona koji je poslan u javno savjetovanje u srijedu, to je ipak promijenjeno.

