Porošenko se nakon Zelenskog odrekao navišeg poljskog odlikovanja: 'Kremlj plješće'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vratio je orden Bijelog orla poljskom predsjedniku Karolu Nawrockom, nakon što je on ranije najavio da će mu oduzeti to odličje jer je vojnu postrojbu preimenovao po nacionalističkim pobunjenicima povezanima s masovnim ubojstvima Poljaka u Drugom svjetskom ratu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je objavio da je poštom vratio orden Bijelog orla poljskom predsjedniku Karolu Nawrockom, dan nakon što mu je Nawrocki opozvao najviše poljsko državno odličje zbog spora oko preimenovanja ukrajinske vojne postrojbe.

Nawrocki je još 29. svibnja najavio da će zatražiti raspravu o oduzimanju odličja Zelenskom, a u petak 19. lipnja rekao je da ga je opozvao zbog preimenovanja ukrajinske vojne postrojbe po pripadnicima Ukrajinske ustaničke vojske, UPA-e, koju Poljska povezuje s masakrima nad Poljacima u Drugom svjetskom ratu.

Zelenskij je, nakon toga, priopćio da je orden Bijelog orla poslao natrag poljskom predsjedniku te poručio da Ukrajina ostaje otvorena za sve "suštinske oblike suradnje" s partnerima.

Nakon Zelenskog, istog se odličja odrekao i bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, čelnik oporbene stranke Europska solidarnost, pozvavši na smirivanje napetosti između Ukrajine i Poljske.

U izjavi objavljenoj na Facebooku Porošenko je naveo da se ordena Bijelog orla odrekao nakon što "nije uspio uvjeriti Nawrockog da povuče odluku" o oduzimanju istog odličja Zelenskom. Porošenko je poručio da odluku poljskog predsjednika smatra pogrešnom i nepravednom prema ukrajinskom narodu.

- Nije slučajno što mu je već čestitao Dmitrij Medvedev - poručio je Porošenko, govoreći o zamjeniku ruskog Vijeća sigurnosti.

- Kremlj uvijek plješće svemu što slabi jedinstvo Ukrajine i Poljske.

- Ako se svađamo oko prošlosti, netko drugi osvojit će budućnost. Predsjednik Ukrajine to napokon mora shvatiti, kao i predsjednik Poljske, upozorio je Porošenko. Ocijenio je da su potezi povezani s odličjima i povijesnim pitanjima dodatno pogoršali političke odnose između Kijeva i Varšave te upozorio da bi eskalacija mogla ići u korist trećih strana.

Dodao je da oni u Poljskoj koji se "ne bave povijesnim mitovima, nego proučavaju povijest i izvlače zaključke iz njezinih lekcija".

- Prošlost ne bi trebala određivati poljsko-ukrajinske odnose. Ne želim da Poljaci uređuju naše udžbenike i ni na koji način ne tvrdim da mi Ukrajinci trebamo ispravljati poljske udžbenike, jer će nam u suprotnom zajednički udžbenik poslati iz Moskve - rekao je Porošenko.

Porošenko je naglasio da strateško partnerstvo Ukrajine i Poljske ostaje ključno, posebno u kontekstu rata s Rusijom i sigurnosne suradnje, te da je potrebno izbjeći daljnje političke sukobe.