REFORMA

Piše hina,
Portugalski parlament postrožio zakon o imigraciji: Vize će dobiti samo visoko kvalificirani ljudi...
Foto: Pixabay

Brazilci, glavni kontigent imigranata, neće više imati pravo na mehanizam legalizacije boravka nakon ulaska u zemlju s turističkom vizom

Portugalski parlament usvojio je u utorak, s glasovima vladina bloka i krajnje desnice, reformu zakona o imigraciji koja uvodi strože uvjete za ulazak u zemlju. Tekst, za koji su glasali svi zastupnici desnice, izmijenjena je verzija teksta usvojenog u srpnju, na koji je predsjednik stavio veto zbog prigovora Ustavnog suda zbog odredbi o spajanju obitelji.

U raspravi prije glasanja, glasnogovornik vlade, Antonio Leitao Amaro, branio je reformu, ustvrdivši da je "završilo vrijeme neodgovorne imigracije". Naglasio je potrebu "kontroliranja i reguliranja priljeva migranata kako bi ih se moglo humano integrirati".

Pravo na okupljanje obitelji imigranata ubuduće će se moći ostvariti nakon najmanje dvije godine legalnog boravka u zemlji.

Međutim, zadnja verzija te reforme predviđala je iznimke koje omogućuju skraćivanje tog roka, u prvom redu za vjenčane parove, čak i njegovo ukidanje kada je riječ o maloljetnoj djeci.

Vize za traženje zaposlenja bit će ubuduće rezervirane za visoko kvalificirane radnike.

Uz to, Brazilci, glavni kontigent imigranata, neće više imati pravo na mehanizam legalizacije boravka nakon ulaska u zemlju s turističkom vizom. 

Paket mjera usvojen u srpnju predviđao je i uspostavu novog odjela u nacionalnoj policiji zaduženog za borbu protiv ilegalne imigracije i organizaciju deportacija. Ta odredba je stupila na snagu.

S druge strane, treći stup reforme koji se odnosi na uvjete za dobivanje državljanstva još uvijek je u fazi rasprave.

Portugalska vlada prošle je godine već postrožila migracijsku politiku ukinuvši odredbu koja je omogućavala svim imigrantima da zatraže legalizaciju boravka ako dokažu da rade najmanje godinu dana u zemlji i uplaćuju socijalno osiguranje, čak i ako su stigli s turističkom vizom.

Potkraj 2024., u Portugalu je bilo 1,5 milijuna stranaca, odnosno oko 15 posto stanovništva i gotovo četiri puta više nego 2017.

