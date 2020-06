Ivan Penava: S Pupovcem i SDSS-om je nemam što tražiti

Transparent je apsolutno za svaku osudu i ne treba ni sekundu dvojiti o tome kakav je stav mene osobno i Domovinskog pokreta. To je nešto što apsolutno treba zabraniti i kazniti , kaže Penava

<p>Gradonačelnik Vukovara,<strong> Ivan Penava</strong>, bivši HDZ-ovac koji je uoči parlamentarnih izbora prešao u Domovinski pokret Miroslava Škore, osudio je skupinu navijača koji su na zagrebačkoj Kustošiji razvili transparent kojim su pozivali na nasilje nad srpskim ženama i djecom. No, obrušio se na čelnika SDSS-a, <strong>Milorada Pupovca</strong>, koji poručuje da su za takve poruke mržnje krivi političari koji žele osvojiti vlast na antimanjinskoj, posebno antisrpskoj politici. Kada uopće govori o tome, naglašava Penava, treba pogledati i drugu stranu pa također reagirati. </p><p>- Transparent je apsolutno za svaku osudu i ne treba ni sekundu dvojiti o tome kakav je stav mene osobno i Domovinskog pokreta. To je nešto što apsolutno treba zabraniti i kazniti da se ne ponovi. Međutim, <strong>komentirati Pupovca na tu temu je besmisleno, degutantno. </strong>Pupovac je taj koji pali vatru non stop, sve ove godine radi kako bi Hrvatsku prikazao u što ružnijem svjetlu. Prije nekoliko dana nogometni klub Crvena zvezda poklonila je dres osuđenom ratnom zločincu, a gdje je on bio tada? On kontinuirano radi kontra interesa hrvatske države i Hrvata, njega zanima samo jedna strana priče, nema mrvu objektivnosti - poručio je u nedjelju nakon što je zajedno sa Škorom i ostalim nositeljima liste Domovinske pokreta predao u Saboru kandidacijske liste za nadolazeće izbore 5. srpnja. </p><p>Nakon tog transparenta, u nedjelju je <strong>osvanuo i sramotan grafit u Čavoglavskoj ulici u zagrebačkoj Svetoj Klari s porukama mržnje prema Srbima tik uz dječje igralište. </strong>Penava nekoliko takvih incidenata ne smatra da su odraz stanja u društvu već poručuje da se radi o pojedincima i pojedinim incidentima.</p><p>- Činjenica da ima takvih ljudi ne treba nikog držati uspavanim, treba reagirati na svaki takav incident, kontinuirano slati poruke da su neke stvari neprihvatljive. Ali normalno i zdravo društvo je koje ima takve ekstreme i s jedne i s druge strane. Da svi isto razmišljamo kao jedno, da se isto ponašamo opet ne bi valjalo jer znamo svi kako su priče o jednoumlju u komunističkom sustavu završile - kaže.</p><p>Na pitanje je li uvjet za formiranje vlasti Domovinskog pokreta s HDZ-om da u njoj nema Pupovca, Penava je poručio kako je njegov stav tu vrlo jasan. </p><p>- Ja s Pupovcem i SDSS-om nemam što tražiti. Oni rade protiv svih građana RH, bez obzira na nacionalnost i to na jedan vrlo klijentelistički način da svi koji su članovi te skupine vrlo dobro žive od toga čime se bave, ali na destruktivan način i štete društvu u kojem žive i kojeg su dio. I zato se apsolutno nikako ne vidim u ikakvoj relaciji ni korelaciji s njim - kaže. </p><p>Dan ranije član Domovinskog pokreta <strong>Robert Pauletić</strong> poručio je pak kako je njihov uvjet za eventualnu koaliciju s HDZ-om da <strong>Andrej Plenković više ne bude premijer.</strong> Dali bi mu mjesto ministra vanjskih poslova. Penava kaže da se slaže s tim. </p><p>- O stavu koalicije ćemo govoriti nakon što se bude znalo tko ima koliku snagu, no jasno vam je da onog trenutka kad sam izašao iz HDZ-a nakon svih mogućnosti koje sam iskušao ne bih li HDZ vratio na jedan put koji mislim da je izvorni, što mislim o politici aktualnog HDZ-a. Da me pitate osobno, mogao bih se složiti s tim. Ovo je prekompleksna stvar u kojoj moraju dominirati zadaci, odnosno vrijednosti, obećanja koje ćete staviti pred ljude i prema kojima će vas ljudi vrednovati za godinu, dvije, tri. To mora biti kriterij - poručio je spomenuvši ratne zločine i odnos vlasti prema njihovu procesuiranju.</p><p>- Nažalost, po pitanju ratnih zločina HDZ i Plenković, jednako kao i SDP, sasvim su jasno kroz sve ove godine djelovanja dali do znanja da ih to apsolutno ne zanima, iako će oni reći da ih zanima jako i da im je bitno, da im je stalo do pravde. A rezultati su takvi kakvi jesu, praktički ravni nuli i zapravo ta njihova djela osporavaju njihove riječi - poručuje.<br/> </p>