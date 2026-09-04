Poruke pravobraniteljice djeci, roditeljima i djelatnicima uoči početka nove školske godine

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić u povodu početka nove školske godine uputila je poruke djeci, roditeljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima te mjerodavnim tijelima, pozvavši pritom djecu da budu aktivna i obazriva u školskim zajednicama te ih podsjetila na obveze koje su dužni ispunjavati i poštivati.

Djecu je pozvala da budu aktivni u školskim zajednicama - da potiču, predlažu i traže promjene. "Upoznajte svoja prava i sudjelujte u donošenju odluka, ali ne zaboravite da i vi imate obveze koje ste dužni ispunjavati i poštivati", poručila je Katkić Stanić.

Također ih je pozvala da budu obazrivi prema drugima, poštuju učiteljice i učitelje, nastavnice i nastavnike, ravnateljice i ravnatelje, stručno i pomoćno osoblje u školama te svoje školske kolege, kao i da prihvaćaju i pokazuju razumijevanje za različitost.

Pravobraniteljica im je poručila da međusobne sukobe pokušaju riješiti mirnim putem te dodala da, ako tako ne ide, uključe odrasle.

"Pazite što govorite, pišete, snapate ili snimate jedni o drugima", upozorila je i dodala kako se iza profila društvenih mreža ne nalaze avatari, već stvarne osobe s osjećajima i strahovima koji su možda slični onima kroz koje sami prolaze.

Osvrnula se i na sigurnost u prometu, pozvavši djecu da uvijek prelaze cestu na pješačkom prijelazu, poštuju prometne znakove te koriste zaštitnu opremu kada voze bicikle, romobile, koturaljke.

Pravobraniteljica je savjetovala roditeljima da budu nazočni u obrazovnom procesu svoje djece te da im dopuste da sami rješavaju svoje zadatke. "Slušajte i uvažavajte njihova promišljanja i pokušajte im objasniti svoje odluke", rekla je roditeljima i pozvala ih da prate promjene kod djece i razgovaraju o njima te da surađuju sa školama.

Odgojno-obrazovne djelatnike pozvala je na profesionalnost, odgovornost i strpljivost u radu s djecom i roditeljima te da glasno traže i potiču promjene u obrazovnim pristupima i politikama. Pozvala je odgovorne da ubrzaju procese obnove škola i pronađu načina da osiguraju adekvatne uvjete za školovanje djece.