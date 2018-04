UŽIVO: 'Dugovi prema državi do 10.000 kuna će se otpisati!'

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar financija Zdravko Marić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavljaju mjere Vlade Republike Hrvatske za rješavanje problema blokiranih građana te zakonske prijedloge.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vlada predstavlja mjere i zakonske prijedloge za rješavanje problema više od 300.000 blokiranih građana Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Friday, 27 April 2018

Plenković je podsjetio na proračunski suficit, na potpisivanje ugovora o izgradnji Pelješkoga mosta te na Nacionalni program reformi predstavljen jučer na Vladi.

- Sve je to dio odlučnosti politike da se bavimo bitnim - a to je standard života građana - rekao je.

- Ovaj problem, problem blokiranih, nije star nekoliko dana, on se proteže kroz čitav niz godina - rekao je premijer.

- Želim poslati jasnu poruku - uredno ispunjenje dugova je standard koji se mora poštivati. Samo tako možemo osigurati normalno poslovanje. Bez poštivanja tih načela, nema vladavine prava. Poruku solidarnosti moramo i moramo dignuti na višu razinu. 325.254 građana trenutno je blokirano u Hrvatskoj - rekao je Plenković i počeo s predstavljanjem tri zakonska prijedloga te pripadajuće mjere.

Ministar financija Zdravko Marić zatim je napomenuo je da od 325.000 blokiranih građana njih 114.000 ima dug do 10.000 kuna.

Dug veći od milijun kuna ima 4694 ljudi. Ukupan iznos njihovog duga je 22 milijarde kuna. Obrazložio je predložene mjere:

- Zakon o otpisu duga - automatski otpis duga prema državi i lokalnoj sampoupravi i povezanim subjektima. To je jednokratna mjera otpisa duga do 10.000 kuna za sve građane. To je primjer i za ostale vjerovnike da učine isto, što će im biti porezno priznato.

Na taj način će se izravno deblokirati 11.000 ljudi a samom mjerom bit će obuhvaćeno 180.000 ljudi. Dug građana će biti smanjen za milijardu kuna.

- Vjerovniku koji izvrši otpis duga iznos otpisane tražbine bio bi porezno priznati rashod i ne uključuje se u oporezive primitke.

- Reprogram duga - iznos do 50.000 kuna na 36 mjeseci, do 100.000 - 42 mjeseca, iznosi do 500.000 - 5 godina, odnosno 60 mjeseci, sa zaračunatom zateznom kamatom.

- Ograničava se trajanje ovrhe nad sredstvima nakon tri godine uz uvjet da u posljednjih 6 mjeseci nije bilo naplate tradžbine. Važno je razumjeti da ne prestaje dug, on postoji, nego ovrha. Tako bise odblokiralo oko 70.000 građana, aiznos duga smanjit će se za 32 milijardu kuna.

- Manji troškovi ovrhe - danas je jeftinije pokrenuti ovrhu preko Fine nego nekim drugim načinom, zvanjem ili slanjem požurnica.

Ministar Bošnjaković predstavlja Izmjena zakona o stečaju.

>>> Uskoro opširnije