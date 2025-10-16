Obavijesti

KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+

Posao uspostave sređene države ne može obaviti onaj tko ju je i uništio

Piše Boris Rašeta,
Premijer priznaje dva problema. Prvi je inflacija, drugi nedostupnost stanova mladima. Problema, nažalost, ima više. Jedan ide njemu na dušu - to je nepromišljeno uvođenje eura

Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da je sve ono što činimo idealno, ali se svaki dan trudimo da građanima bude bolje, kazao je premijer Plenković u godišnjem izvješću o stanju nacije.

