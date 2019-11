Posebna ponuda za djecu, mlade i putnike od 65. godine

U ponudi su do 90% povoljnije aviokarte za djecu i do 50% povoljnije aviokarte za mlade i putnike starije od 65 godina. Povoljnije karte po cijeni već od 200 kuna možete kupiti do 31. prosinca, a putovanje realizirati do 28. ožujka iduće godine.

Posebna ponuda aviokarata odnosi se na letove u jednom smjeru unutar Hrvatske.

Stoga uoči najljepših blagdana darujte svojim najdražima ili sebi željeno putovanje!

Promotivne cijene odnose se na aviokarte kupljene preko web stranice Croatia Airlinesa. Dodatne informacije možete pronaći na www.croatiaairlines.hr ili na tel. +385 1 6676 555 i 072 500 505.



Tema: Promo sadržaj