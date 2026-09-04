Posebno izdanje 24sata o ekocidu sutra će biti na kioscima u Lici, Dalmaciji, Zagrebu...

Otpad je u Lici duboko zakapan, bacan u jame, zatrpavan zemljom, skrivan u silosima i u Gospiću. Vlast svoju odgovornost za taj strašni ekocid sada želi zakopati još dublje. Od početka je jasno da katastrofa s otpadom neće i ne može ostati samo priča o toksičnom smeću ili o opasnostima koje prijete ljudima i prirodi. To je danas priča o državi koja je šutjela, omogućavala, možda i poticala, na kraju zakasnila. O institucijama koje su se skrivale iza svojih nadležnosti, o vlasti koja pogrešno i sramotno reagira čak i kada je problem toliko velik da ga više ne može ignorirati.

Sustav je, čini se, imao sve što mu je trebalo: inspekcije, ministarstva, lokalnu i regionalnu vlast, propise, procedure, ljude zadužene upravo za to da ovakve stvari spriječe. Nedostajalo mu je samo jedno, poštenje i savjest. Otpad se gomilao, građani su upozoravali, a zatim je slijedila dobro znana igra prebacivanja odgovornosti. Jedni nisu bili nadležni za jedno, drugi za drugo, treći su postupali u okviru svojih ovlasti, četvrti su čekali nalaze.

Svi objašnjenje, ali nitko uvjerljiv odgovor na ključno pitanje: kako je onda moguće da se sve ovo dogodilo?

Mi u 24sata to pitanje nismo prestali postavljati. Zato ćemo i na dan prosvjeda za sve naše čitatelje u Lici, Dalmaciji, Zagrebu i okolici glavnoga grada donijeti posebno izdanje posvećeno ekocidu u Lici! Od subote poseban broj 24sata na 64 stranice dostupan je na kioscima po cijeni od 2 eura, a u redovnom izdanju, kao i na našem portalu, redovito ćemo i intenzivno izvještavati o svim detaljima ovog zločina.

Od početka afere nismo se mogli pomiriti s mogućnošću da objavimo nekoliko velikih tekstova, prenesemo reakcije institucija. Ostali smo na priči, tražili dokumente, razgovarali sa svjedocima, pregledavali snimke, rekonstruirali odnose, provjeravali tko je što znao i kada je znao te otvarali nova pitanja svaki put kada bi službeni odgovor pokušao zatvoriti staro.

U tome je sudjelovao cijeli niz naših novinara. Laura Šiprak, koja je upravo za rad na ovoj aferi dobila nagradu Hrvatskog novinarskog društva Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo, od početka je donosila ključna otkrića i povezivala činjenice koje su gurale istragu dalje. Ivan Pandžić, najbolji hrvatski istraživački novinar, uhvatio se u koštac sa širim sustavom odgovornosti, političkim i poslovnim vezama te donio niz važnih novih otkrića. Naše novinarke Bojana Mrvoš, Helena Tkalečvić i Snježana Krnetić donosile su ljudske priče, razgovarale često s Gospićana koje posljedice ove katastrofe ugrožavaju najviše. O svemu su pisali naši komentatori Tomislav Klauški, Boris Rašeta, secirali su političku i institucionalnu odgovornost.

Afere u Hrvatskoj često ne završavaju zato što su riješene, nego zato što se- nerijetko uz pomoć i poticaj onih koji su na njihovu udaru- prikriju lažima, manipulacijama, spinovima.

U Gospiću se to nije dogodilo.

Svaki novi dokument otvarao je novo pitanje, svako novo svjedočanstvo rušilo dio službene verzije, a svaka nova informacija vraćala je odgovornost tamo gdje pripada. Kada je država govorila o sanaciji, trebalo je pitati zašto sanacija nije bila potrebna puno ranije. Kada su institucije tvrdile da su postupale, trebalo je pitati zašto postupanje nije spriječilo katastrofu. Kada se odgovornost pokušavala svesti samo na one koji su otpad dovozili, trebalo je otvoriti i pitanje svih onih koji su godinama trebali nadzirati, kontrolirati i reagirati.

Novinarstvo ne može ukloniti otpad, ne može očistiti tlo ni zamijeniti državu, ali može napraviti ono bez čega se institucije prečesto ne pomaknu dovoljno brzo: može držati temu živom, odbijati službena objašnjenja kao konačnu istinu i inzistirati na odgovorima sve dok problem više nije moguće gurnuti pod tepih.

Ni danas nema mnogo nade da će država sanirati teren i očistiti Liku. Ali, čak i da se to nekim čudom dogodi, ne smijemo se prestati pitati: A gdje ste bili prije? Gdje ste bili kad se otpad dovozio, dok su građani upozoravali, dok su slali prijave? Zašto niste baš ništa učinili da to ne preraste u katastrofu?

Na ta pitanja još nemamo sve odgovore. Zato za nas ni ova priča nije gotova. Otpad ste mogli zatrpati. Našu odlučnost da nastavimo pitati i istraživati nećete.