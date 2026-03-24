Poskupjelo gorivo i u Crnoj Gori

Cijene goriva u Crnoj Gori porasle su u utorak 5 do 7 centi po litri, nakon što je krajem prošlog tjedna crnogorska vlada donijela odluku o smanjenju trošarina na dizelsko gorivo za 50 posto, a na benzine za 25 posto, pa je cijena eurodizela u Crnoj Gori trenutačno 1,56 eura, a eurosupera 1,57 eura po litri.

Odluci crnogorske vlade prethodila je procjena da će cijene goriva porasti za više od 30 centi po litri, pa je, kako je priopćila vlada u Podgorici, donesena „odluka o privremenom smanjenju trošarina na promet bezolovnog benzina i plinskih ulja, s ciljem zaštite građana od naglih poremećaja na tržištu i očuvanja stabilnosti cijena energenata”.

Ministar energetike i rudarstva u vladi Crne Gore Admir Šahmanović rekao je u utorak da je opskrbljenost benzinskih crpkiu Crnoj Gori stabilna te da će smanjenje trošarina državu koštati oko osam milijuna eura mjesečno.

On je istaknuo da Crna Gora sa strateškim i komercijalnim rezervama može normalno funkcionirati i do dva mjeseca bez uvoza goriva. Ipak, kako je rekao Šahmanović, crnogorska vlada će, ukoliko „cijena nafte eskalira do velikih negativnih razmjera, razmotriti i uvođenje novih mjera, uključujući puštanje naftnih rezervi ili ograničenje potrošnje nafte i naftnih derivata“.

Po njegovim riječima, Crna Gora je i u prethodnom razdoblju imala relativno povoljne cijene goriva u odnosu na regiju i Europu, što je dovelo i do dolaska stranih vozača na crnogorske benzinske crpke.

„Imali smo slučaj da državljani susjednih zemalja toče gorivo u našim sjevernim općinama, a državljani Srbije bili su najevidentniji na benzinskim postajama u Crnoj Gori“, naveo je Šahmanović.