Prema novom Pravilniku o cijeni osobnih iskaznica, koje potpisuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, poskupit će vađenje osobnih dokumenata za sve kategorije građana, piše Slobodna Dalmacija.

Vađenje elektroničke osobne iskaznice građane će koštati 100 kuna bez obzira vade li je prvi put ili je mijenjaju zbog isteka roka važenja.

Stariji od 70 godina koji ne žele osobnu iskaznicu s certifikatom jedini su izuzeti iz ove cjenovne kategorije. Oni će osobnu iskaznicu s elektroničkim certifikatom plaćati 70 kuna, što je 20,50 kuna više nego do sada.

Za razliku od dosadašnjeg Pravilnika, u kojem je jedna od kategorija bila i ona za djecu do pet godina i kojima su roditelji plaćali osobnu iskaznicu 60 kuna, sada su novim Pravilnikom izjednačeni s odrasima. Poskupljenje je to od 40 kuna za djecu do pet godina i 20,50 kuna za odrasle. Tako će svi za novu osobnu iskaznicu platiti jedinstvenu cijenu od 100 kuna.

Većina građana e-osobnu iskaznicu plaćala je 79,50 kuna, djeca do pet godina 60 kuna. Najniža cijena dosad je vrijedila za one do 65 godina i iznosila je 49.50 kuna, novim Pravilnikom granica se podigla na 70 godina.

Od ostalih odredbi, još stoji da će se osobna iskaznica moći dobiti ubrzanim postupkom u roku od deset dana i koštat će 195 kuna, a ona u žurnom postupku koštat će 500 kuna.