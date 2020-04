Apel Vladi: 'Ove četiri stvari će ponovno pokrenuti Hrvatsku!'

Udruga Glas Poduzetnika predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću poslala je otvoreno pismo. Traže više rada, digitalizaciju, manje poreza i više pravde.

Pismo donosimo u cijelosti:

Premijeru Plenkoviću, tražimo četiri postulata: više rada, digitalizaciju, manje poreze i više pravde.

Poštovani Premijeru,

Obratili smo Vam 17.4. sa zamolbom za sastanak, na koju niste odgovorili. Smatramo da je naša odgovornost za budućnost Hrvatske poslati Vam javno ovo otvoreno pismo. To je naša obveza kao legitimnog predstavnika preko 100.000 građana Hrvatske koji nas podržavaju - poduzetnika i obrtnika članova Udruge i njihovih zaposlenika i suradnika.

Želimo Vam u ime poduzetnika, obrtnika i zaposlenika u privatnom sektoru skrenuti pozornost na 4 osnovna postulata (postulati su hipotetički po svojoj naravi, ali su potrebni pa se njihovo postojanje zahtjeva, otuda im naziv, prema latinskom postulare: zahtijevati, tražiti, postulati su potrebni kao nužne pretpostavke) na kojima bismo trebali već od 01.06.2020. početi oporavak hrvatskog društva i države:

ČETIRI POSTULATA ZA HRVATSKU 2.0 SU:

1) #VišeRada - Država ne smije poreznom i zakonodavnom i drugim politikama poticati nerad ili manji rad, naprotiv! Mora poticati rad, povećavanje prometa, povećavanje dobiti, povećavanje plaća!

2) #Digitalizacija - Država nema što tražiti od nas poduzetnika i obrtnika bilo koji dokument koji nam je sama izdala! Digitalizirajte javnu upravu, počeli ste sada, idite do kraja!

3) #ManjiPorezi - Država ne mora dati ništa nama poduzetnicima, ali mora uzimati manje, jer mi najbolje znamo sto i kako investirati i kako oploditi onaj novac koji smo sami zaradili!

4) #VišePravde - Država se treba naplaćivati zadnja! Zašto tražimo da plaćanje PDV-a državi bude po naplati fakture trajna, a ne privremena mjera? Pa zato jer će u tom slučaju profunkcionirati pravosuđe, država će sve napraviti da bude efikasno, kako bi se i sama sto prije naplatila! Trebamo efikasno pravosuđe!

Zato smatramo da je iznimno bitno već sad promišljati budućnost Hrvatske, s relaksacijom mjera, otvaranjem poslova i tržišta.

Slijedom navedenih postulata, nužno nam treba:

- Porezna reforma, s ukidanjem progresivnog oporezivanja rada, gdje ispada da se kažnjava svakoga tko zarađuje vise, te ga se ili demotivira, a demotivira se i poslodavca da plati vise zbog dodatnih nameta - Predlažemo FLAT RATE porez od 20%, iz minimalni cenzus (neoporezivi dio) od 5.000 kn

- Nivo ulaska u sustav PDV-a treba biti minimalno 1.000.000 kn godišnjeg prihoda

- Dobit koje se reinvestira natrag u tvrtku ne smije se oporezivati

- Poticanje izdavanje i uzimanje računa, vraćanje poreznih olakšica koje ima cijeli moderan svijet, odlazak kod zubara, čuvanje djece u vrtićima, te se time borimo protiv ogromne opasnosti koja slijedi - sive ekonomije

- Ukidanje SVIH parafiskalnih nameta, uključujući obvezne članarine u komorama i zajednicama

- Državni inspektorat kao tijelo koje je savjetodavno i nadzorno a ne represivno

- Reorganizacija i smanjenje Javne Uprave i Lokalne Samoupravu koja mora biti efikasan Javni servis

Od mnoštva stabala - Vladinih Mjera, provedbi istih, kojekakvih ideja sa svih strana i koncepata - ne vidimo šumu! Ne vidimo ključni problem koji se upravo sad događa. Od nas poduzetnika se stvara socijalna kategorija, a mi to nismo - naš zadatak je podizanje konkurentnosti, ostvarivanje profita na tržištu, povećavanje zaposlenosti, punjenje proračuna kako bismo imali efikasan javni servis, te stvaranje novih vrijednosti... To smo mi, to su poduzetnici, a na nama je prilagoditi se i postojećim i sutrašnjim tržišnim uvjetima!

Nakon svake krize, pa tako i nakon one 2008 godine birokracije se znatno povećala, kao i sami troškovi države, ovaj put se to NE SMIJE dogoditi, naprotiv, ovo je prilika da birokraciju počnemo smanjivati!

Gospodine Plenkoviću, poslali smo vam dopis gdje tražimo sastanak, tražimo ga sto prije, sto hitnije, jer vrijeme nam leti, naš Glas se mora čuti, ovaj put se neće kljucne teme ne smiju i ne mogu dogovarati bez nas, poduzetnika, obrtnika i zaposlenika u privatnom sektoru.

Hrvoje Bujas

Predsjednik UGP

Tema: Hrvatska