Poslije BBB-a i Grobara ostale su samo krvave palice i letve...

PU vukovarsko-srijemska je priopćila da se sukobilo oko 20 pripadnika neformalnih navijačkih skupina, te da su vrlo brzo i 'energično' priveli 18 ljudi. U sukobu je ozlijeđeno sedam sudionika tučnjave

<p>U četvrtak predvečer oko 19 sati u Vukovaru su se potukli pripadnici dvije navijačke skupine, Dinamovih Bad Blue Boysa i navijača Partizana - 'Grobari'. Neki srpski mediji pišu kako su u tučnjavi sudjelovali i navijači Crvene zvezde, Delije.</p><p>PU vukovarsko-srijemska je priopćila da se sukobilo oko 20 pripadnika neformalnih navijačkih skupina, te da su vrlo brzo i 'energično' priveli 18 osoba životne dobi od 18 do 46 godina, nad kojima će se provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi iz čl. 122. Kaznenog zakona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Vukovaru se tukli Bad Blue Boysi i Grobari</strong></p><p>Dodaju i kako poznaju identitet još nekolicine navijača koji su pobjegli sa mjesta događaja te ih trenutno traže. U sukobu je ozlijeđeno sedam sudionika tučnjave kojima je liječnička pomoć pružena u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar.</p><p>Iz jučerašnje tučnjave na mjestu događaja i dan kasnije krvave palice i letve.</p><p> <br/> Policijski službenici su brzo reagirali i spriječili moguću eskalaciju sukoba jer su u posljednjem periodu s većim brojem pripadnika policije preventivno opservirali Vukovar i Borovo, upravo pretpostavljajući da bi moglo doći do sukobljavanja navijačkih skupina motiviranih suprotnim opredjeljenjima.</p><p>Čitateljica koja nam je poslala video rekla nam je kako su navijači Partizana verbalno napali Hrvata koji je u tom trenutku šetao sa suprugom i djetetom nakon čega su se potukli.</p><h2>'Zbog ovakvih stvari smo pojačali patrole'</h2><p>Navijači su se sukobili blizu ugostiteljskog objekta. Policija je, kako su nam dojavili čitatelji, došla vrlo brzo.</p><p>Na mjestu tučnjave je bilo pet, šest policijskih automobila, stigla je i interventna jedinica. </p><p>- Posljednjih mjesec i pol naši službenici patroliraju Vukovarom kako bi spriječili ovakve situacije. Odmah smo reagirali i spriječili da dođe do većih nevolja. Ovakve stvari nećemo dopustiti u našem gradu - rekao nam je glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković i dodao kako je dvoje ljudi ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.</p><h2>Prije mjesec dana napali Srbe u centru grada</h2><p>Kako nam je rekao Dragoslav Živković, policija je bila spremna jer za vikend Bad Blue Boysi organiziraju turnir u Vukovaru.</p><p>Nastavak je ovo sukoba u Vukovaru.</p><p>Podsjećamo, prije nepunih mjesec dana u centru grada napadnuta su dvojica mladića srpske nacionalnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prije mjesec dana napali Srbe u Vukovaru</strong></p>