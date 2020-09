Juričan opleo po Ivani Brkljačić: 'Poslije Mohenskog si glavna na Adventu, Rezač ti je dao i stan'

<p>Bivši predsjednički kandidat i redatelj Dario Juričan, poslao je, kako navodi, ljubavno pismo Ivani Brkljačić, bivšoj sportašici i direktorici Hanžekovićevog memorijala. </p><p>Njegovo pismo prenosimo u cijelosti. </p><p><em>- Draga moja direktorice,</em></p><p><em>želim ti prije svega čestitati na još jednom uspješnom Hanžeku! Turnir je sada iza tebe i ti se već možeš početi pripremati za svoje iduće natjecanje, ono najbitnije - u pripremi što većeg broja kobasica na zagrebačkom adventu u svojoj Ličkoj kući! I nikad nemoj zaboraviti kome za sve to možeš biti zahvalna - gradonačelniku našeg grada, našem dragom Rezaču etiketa.</em></p><p><em>Uz njegovu malu pomoć, ti Ivana što god da dotakneš pretvaraš u zlato! Pomogao ti je Rezač da lijepo zaokružiš svoju karijeru od nekadašnje vrhunske bacačice kladiva, sa sponzorskom majicom CIOS-a, naravno, do direktorice međunarodnog sportskog mitinga Hanžekovićev memorijal.</em></p><p><em>Nije to bio lagan put!</em></p><p><em>Tek kad sam pročitao tvoju izjavu: 'Zahvaljujući kontinuiranoj podršci (...) gradonačelnika Milana Bandića osobno dosegnuli smo visoku svjetsku razinu', shvatio sam koliko malo znam o toj visokoj svjetskoj razini u našoj maloj metropoli.</em></p><p><em>Ali krenimo redom.</em></p><p><em>Neizmjerno mi je drago što si upravo ti bila koordinatorica za osnivanje stranačkih organizacija BM365 na Trnju, gdje ti je zahvalni Rezač etiketa dao gradski stan na korištenje i u kojem prebivaš još od 2001., te za koji imaš i friško produženi ugovor sve do 2023.</em></p><p><em>Imam dobru vijest za tebe, Ivana: kada preuzmem Grad ja ću ti produžiti taj ugovor u beskonačnost i za to mi nećeš morati viriti iz guzice kao što viriš Rezaču, jer cijenim što si bila vrhunska sportašica i što vodiš sportske manifestacije. Nećeš mi morati ni tako redovito pohoditi rođendane, kao što si hodočastila Rezaču.</em></p><p><em>Ražalostilo me što više nisi u Glavnom odboru stranke BM365.</em></p><p><em>Ali srećom, obitelj je ostala zastupljena - sada u tom Glavnom odboru čuči tvoja majka Marija Brkljačić koja je, kako prikladno, voditeljica gradske tržnice Jarun.</em></p><p><em>Nego, da se vratim na osnivanje podružnica BM365 te divne 2015.</em></p><p><em>Upravo si te godine dobila kućicu na Adventu (Ličku kuću) koja svake godine ima vrhunski položaj - drugo mjesto, tik do Trga. Srebrna medalja. Prvo je mjesto ipak rezervirano za kralja Adventa samog – Denisa Mohenskog. Taj ti, možda će te zanimati, sada hodočasti po Uskoku i objašnjava kako mu je sam Bog dao da vodi Advent i tolike kućice na Trgu. Tko zna kakva bi bila tvoja priča? Zato čitam tvoju autobiografsku crticu:</em></p><p><em>'Kad sam kao 10-godišnja djevojčica došla iz Gospića u hrvatsku metropolu i krenula u 5. razred, morala sam se nekako izboriti za svoj status među Zagrepčanima, a najbolju priliku vidjela sam u sportu'.</em></p><p><em>Davno je to bilo, moja Ivana. Prerasla si ti sport, shvatila si da se status danas izbori s adventskom kućicom. Eto shvatio je to i onaj majstor iz imovinskog pokreta - Škoro, još jedan od vas zaslužnika nagrađenih adventskom kućicom. Ta adventska kućica ti dođe nešto kao spomenica vas junaka imovinskog pokreta.</em></p><h3><strong><em>"Naročito mi je drago što si sudjelovala u likvidaciji Zagrebačkog sportskog saveza"</em></strong></h3><p><em>Drago mi je što si upravo ti od 2015.- 2020. bila u Upravnom vijeću Javne ustanove ‘Maksimir’ za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba.</em></p><p><em>Djeluješ mi izuzetno kvalificirano i sposobno za to - ipak si ti pet godina na Trgu upravljala zaštićenim adventskim područjem Lička kuća!</em></p><p><em>Lajkam i to kojom se lakoćom istovaruješ na svom Fejsu i kako potom ti postovi, kad dospiju u medije, postaju javno nedostupni.</em></p><p><em>A naročito mi je drago što si sudjelovala u likvidaciji Zagrebačkog sportskog saveza.</em></p><p><em>Da te podsjetim - ekipa u Zagrebačkom športskom savezu (ZŠS) je 2013. na čelu s novoizabranim predsjednikom Branimirom Bašićem, koji dolazi iz malog sporta, veslanja, izradila pravednije kriterije za raspodjelu oko 140 milijuna kuna proračunskoga novca, da bi na to Rezač, kršeći Zakon o izvršenju proračuna, obustavio uplatu proračunskoga novca na račun Zagrebačkog športskog saveza, čiji su djelatnici zbog toga tri mjeseca ostali bez plaće. Na udaru se time našao i kompletan sport u gradu, 72 sportska saveza, 800 klubova i oko 30.000 sportaša, ali koga briga, jer Rezačeva volja se mora provoditi.</em></p><p><em>Branimir Bašić je, stjeran u kut, dao ostavku, a ZŠS je lijepo otišao u likvidaciju.</em></p><p><em>Rezačevi puleni na čelu sa starom Uskokovom mušterijom, Zdenom Antunovićem, začas su stvorili novi savez – Sportski savez grada Zagreba (SSGZ).</em></p><p><em>Rezač je taj novi savez, rađen po njegovom guštu, preplavio novcem i organizirao njegovu selidbu u Savsku - u skuplje prostore, naravno, što podržavam.</em></p><p><em>A što si na to sve ti imala reći, dobra moja Ivana? Odmah si završila u Upravnom odboru tog novoformiranog SSGZ-a. Znaš ti dobro u koje se zaštićeno područje treba ubaciti.</em></p><p><em>I sad smo tu di jesmo moja Ivana - sposobni ljudi kao što ste ti i Zdena Antunović vode gradski sport, a Cibona, Medveščak i Dinamov stadion vaš su ponos i dika - </em>stoji u Juričanovu pismu Ivani Brkljačić. </p>