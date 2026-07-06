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Posljedica 'Slučaja Aleksić' Predsjednik Općinskog suda podnio zahtjev za razrješenje

Piše HINA,
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Posljedica 'Slučaja Aleksić' Predsjednik Općinskog suda podnio zahtjev za razrješenje
Šibenik: Kombi interventne policije ispred suda u Šibeniku | Foto: /PIXSELL
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Vrhovni sud je u svom izvješću okrivio predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Mirka Škaricu za utvrđene propuste, ponajprije za nebrigu o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta i neaktivnosti sudaca...

Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenje s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šiben

IZVANREDNI NADZOR Objavili izvještaj o nadzoru šibenskog odvjetništva: Ovo su propusti u slučaju Aleksić
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iku Državnom sudbenom vijeću (DSV), potvrdio je u ponedjeljak za Hinu sudac Marko Spahija, zamjenik glasnogovornice šibenskom Općinskog suda.

Posljedica je to provedenog nadzora Vrhovnog suda u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.

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Nadzor je proveden jer u odnosu na Aleksića više od dvije godine nije poduzeta nijedna sudska radnja u vezi s optužnicom za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja iz 2023. godine. Aleksić je 1994. već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević.

Vrhovni sud je u svom izvješću okrivio predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Mirka Škaricu za utvrđene propuste, ponajprije za nebrigu o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta i neaktivnosti sudaca.

DSV će odlučivat će o zahtjevu suca Škarice u skladu sa Zakonom o Državnom sudbenom vijeću, kazao je Spahija.

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