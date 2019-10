Posljedice neadekvatno liječenog osteoartritisa!

Osteoartritis je kronična degenerativna bolest zglobova. Više od polovice osoba starijih od 55 godine života te gotovo sve osobe starije od 75 godina imaju barem jedan zglob zahvaćen osteoartritisom. Kao vodeći uzročnik kronične fizičke nesposobnosti starijih osoba i radne nesposobnosti mlađih osoba osteoartritis ne opterećuje samo pojedinca već i društvo u cjelini.

Glavni simptomi osteoartritisa su bol, koja s vremenom postaje sve jača, te kratkotrajna zakočenost zgloba. Iako je bol dominantan simptom koji bolesnika dovodi liječniku, bolesnik može primijetiti zvučne fenomene poput osjećaja škripanja ili pucketanja zahvaćenog zgloba koji se javljaju pri pokretu. Kod osteoartritisa koljena bol se specifično javlja pri silasku niz stepenice. Tijekom bolesti dolazi do smanjenja pokretljivosti zahvaćenog zgloba, otežanog hoda ili šepanja kada je bolešću zahvaćen kuk ili koljeno te do deformacija najčešće kada su bolešću zahvaćeni zglobovi šaka. Kada se jave navedeni simptomi bolesnik se treba javiti najprije liječniku obiteljske medicine, a potom fizijatru i to što ranije jer je rana dijagnoza ključ uspješnog liječenja.

Foto: Mylan Hrvatska

Pozitivno je da stručna zajednica sve više pažnje posvećuju ovoj bolesti za koju se donedavno smatralo da osim analgetika, fizikalne terapije i u konačnici operacije ne postoje drugi modaliteti liječenja. Na nedavno održanom skupu pod nazivom ,,Novosti u dijagnostici i liječenju osteoartritisa”, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom KB Dubrava okupila se stručna zajednica fizijatara, reumatologa, ortopeda, internista i nutricionista iz čitave Hrvatske kako bi razmijenili iskustva, educirali se o novim lijekovima u liječenju osteoartritisa.

Foto: Mylan Hrvatska

Govoreći o načinima liječenja osteoartritisa docentica Dubravka Bobek, pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom KB Dubrava, izjavila je: ''Liječenje osteoartritisa provodi se prema međunarodnim i nacionalnim smjernicama koje uključuju kombinaciju medicinskih vježbi, fizikalne terapije, redukcije tjelesne težine, primjene pomagala te lijekova. Na raspolaganju su nam sporodjelujući lijekovi za liječenje osteoartritisa poput kristaliziranog glukozaminsulfata, nesteroidni protuupalni lijekovi, opioidi i glukokortikoidi pa i antidepresivi. Recentne smjernice koje je izdalo Europsko društvo za kliničke i ekonomske aspekte osteoporoze i osteoartritisa (ESCEO) u prvoj fazi liječenja preporučuje upravo primjenu simptomatskih sporodjelujućih lijekova za osteoartritis. Ovi su lijekovi dostupni u hrvatskim ljekarnama tek unazad nekoliko godina. Kada se konzervativno liječenje pokaže neučinkovito primjenjuju se kirurške metode liječenja, primjerice endoproteze.''

Docentica Bobek dodala je da iznimno važnim smatra edukaciju, odnosno upoznavanje pacijenata s njihovom bolešću. ''Često se događa da pacijenti, nesvjesni težine bolesti i potencijalnog ishoda posežu za raznim preparatima i dodacima prehrani koje vide na televiziji. Uvijek iznova ponavljamo da je osteoartritis bolest koju je potrebno liječiti čim ranije i pod nadzorom liječnika jer samoliječenje neprovjerenim preparatima može biti i štetno. Jedan od izazova u liječenju osteoartritisa je prihvaćanje ozbiljnosti ove bolesti.’’



