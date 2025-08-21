Posljedice oluje u Slavoniji: Vlak naletio na drvo, tisuće domova ostalo bez struje...

Grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakom kišom i vjetrom, zahvatilo je u četvrtak oko 18 sati dijelove Osječko-baranjske županije, a osim brojnih intervencija dežurnih službi, za sada nema dojava o ozlijeđenim osobama. U županijskom Centru 112 u Osijeku ističu da su zaprimili puno poziva građana o posljedicama nevremena, koji su se uglavnom odnosili na nestanke električne energije, padove grana ili drveća preko prometnica, staza ili zelenih površina te poplavljene prometnice.

Vatrogasne postrojbe i druge dežurne službe su na intervencijama i saniraju posljedice nevremena.

- Zbog nevremena koje je pogodilo Osijek i širu okolicu od 17:30 sati, Županijski centar 112 Osijek zaprimio je osamdesetak poziva koji su se mahom odnosili na pad stabala na prometnice, električne vodove ili kuće te na poplavljene podrume i ulice. Kod Darde je vlak naletio na drvo. Osim toga, u Požeško-slavonskoj županiji je uslijed grmljavinskog nevremena od 15:30 do 17:20 sati došlo do nekoliko prekida u opskrbi električnom energijom; na području cijele Požeštine 15-ak minuta bez opskrbe električnom energijom bilo je oko 8000 potrošača. Kod većine potrošača opskrba je normalizirana, osim u nekoliko naselja na području općine Čaglin - napisali su na Facebooku.

No, za sada nema dojava o nekim ekstremnijim ugrozama, niti o ozlijeđenim osobama, ističu u osječkom Centru 112

Iz Uprave osječke "Žito grupe" izvijestili su kako je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela "Materra" u Čepinu te nanijela manju štetu na vanjskoj terasi hotela. "Svi gosti i djelatnici su sigurni, a hotel nastavlja s radom. Naš tim već otklanja posljedice i poduzimamo sve mjere kako bi usluge za goste ostale neometane", priopćili su iz tvrtke i istaknuli kako u nevremenu nitko nije ozlijeđen.