Posljednje riječi žene koju je ubio morski pas u Egiptu: 'Vratit ću se još samo nakratko u more'

Žena (68) koja je u subotu preminula od posljedica ugriza morskog psa u Egiptu, svom partneru je netom prije tragedije uputila riječi koje su joj bile i posljednje.

- Vratit ću se još samo načas u more - rekla je 68-godišnjakinja dok je hodala u plićaku s maskom za ronjenje blizu plaže, prenosi Daily Mail.

Lokalni zdravstveni dužnosnik rekao su nesretnu ženu odveli u bolnicu gdje su je pokušali reanimirati, dodajući da je tada preminula od šoka, najvjerojatnije uslijed srčanog udara, navodi navedeni portal.

Tragedija se dogodila u turističkom naselju u Sharm El Sheikhu kada joj je morski pas otkinuo ruku i nogu, a žena je pokušala plivati do obale dok su promatrači gledali u nevjerici. Neki su navodno pokušali i privući pozornost životinje, no nitko nije skočio u more da joj pomogne.

Ruski turisti su snimili i zastrašujući video koji prikazuje krv žene po moru dok se pokušala vratiti na obalu.

