POSLJEDNJI HITLEROVI SATI Strah, jednodnevni brak, otrov i pucanj: 'Svršeno je, zbogom...'

Dok su se sovjetske topničke granate obrušavale na ruševine Berlina, a Crvena armija bila udaljena tek nekoliko stotina metara, nacistički monstrum Adolf Hitler je u zagušljivoj tami svog podzemnog bunkera proživljavao posljednje sate. Taj 30. travnja 1945. godine nije bio samo dan njegove smrti, već i kulminacija apokaliptičnog kraja režima koji je Europu gurnuo u najkrvaviji sukob u povijesti. Taj je dan obilježen bizarnim vjenčanjem, hladnokrvnim pripremama za smrt i samoubojstvom koje je odjeknulo svijetom.

Hitler se povukao u takozvani Führerbunker u siječnju 1945., kada je postalo jasno da se vojni kolaps Njemačke više ne može zaustaviti. Dok su savezničke bombe uništavale Berlin s neba, a milijuni sovjetskih vojnika stezali obruč oko grada s kopna, bunker je postao posljednje utočište nacističkog zločinca. Atmosfera je, prema svjedočenjima onih koji su preživjeli, bila nadrealna mješavina očaja, poricanja i fanatične odanosti.

Zvukovi bitke neprestano su odjekivali betonskim hodnicima, podsjećajući stotinjak preostalih stanovnika na neizbježan kraj.

Ključni trenutak sloma dogodio se 22. travnja, kada je Hitler tijekom vojnog brifinga doživio živčani slom saznavši da njegova zapovijed o protunapadu nije izvršena.

Vjenčanje u posljednji čas

U ranim jutarnjim satima 29. travnja, dok je bitka za Berlin ulazila u svoju završnu, najbrutalniju fazu, Hitler je odlučio ozakoniti svoju dugogodišnju vezu s Evom Braun. U sobi za sastanke, prenamijenjenoj za tu priliku, održana je kratka građanska ceremonija. Gradski vijećnik Walter Wagner, doveden s bojišta kako bi obavio vjenčanje, proglasio ih je mužem i ženom nakon što su oboje potvrdili da su odgovarajućeg podrijetla prema tadašnjim nacističkim zakonima. Svjedoci su bili Joseph Goebbels i Martin Bormann. Eva Braun, koja je godinama bila skrivena od javnosti, konačno je postala gospođa Hitler. Njezin brak trajat će manje od 40 sati.

Foto: Profimedia

Nakon ceremonije, novopečeni bračni par pridružio se najbližim suradnicima na skromnoj proslavi uz šampanjac. Hitler je uglavnom govorio o prošlosti i sretnijim vremenima, no mračna stvarnost bila je neizbježna. Priznao je da je rat izgubljen i ponovio svoju namjeru da se ubije kako ne bi pao u ruke Sovjetima. Prema sjećanjima tajnice Gerde Christian, atmosfera je bila izrazito sumorna i depresivna.

Oporuka, izdaja i pripreme za smrt

Odmah nakon vjenčanja Hitler je pozvao svoju najmlađu tajnicu, Traudl Junge, kako bi joj izdiktirao svoju osobnu i političku oporuku. U političkom testamentu ponovio je svoje antisemitske stavove, okrivljujući "međunarodno židovstvo" za rat, te imenovao admirala Karla Dönitza svojim nasljednikom na čelu države, a Goebbelsa za kancelara. Osobna oporuka bavila se raspodjelom njegove skromne imovine.

Odlučnost da si oduzme život dodatno je učvrstila vijest koja je stigla tog poslijepodneva: talijanski partizani pogubili su Benita Mussolinija i njegovu partnericu Claru Petacci, a njihova tijela javno su izložena u Milanu. Hitler je, prema svjedočenjima, reagirao s ogorčenjem i dodatno učvrstio odluku da ne dopusti da njegovo tijelo padne u ruke neprijatelja.

Naredio je da se pripreme za kraj ubrzaju. Njegovi SS tjelohranitelji počeli su uništavati osobne dokumente.

Budući da je sumnjao u učinkovitost cijanidnih kapsula koje mu je ranije nabavio Heinrich Himmler, za kojeg je upravo saznao da je pokušao pregovarati o predaji sa Saveznicima, Hitler je naredio liječniku da jednu testira na njegovoj voljenoj njemačkoj ovčarki Blondi. Pas je uginuo gotovo odmah. Taj prizor duboko je potresao prisutne. Nakon toga, Hitler je podijelio kapsule otrova svojim tajnicama.

"Svršeno je, zbogom"

Tog 30. travnja ujutro, sovjetske su snage bile na manje od 500 metara od bunkera, a borbe su se vodile za obližnji Potsdamer Platz. Nakon ručka, koji se sastojao od tjestenine i salate, Hitler i Eva Braun oprostili su se od članova osoblja i najbližih suradnika.

Foto: Profimedia

Nedugo zatim povukli su se u privatnu sobu. Bilo je oko 15:30.

Nakon kratke tišine, začuo se pucanj. Kada su suradnici ušli u prostoriju, zatekli su Hitlera mrtvog s prostrjelnom ranom na sljepoočnici, dok je Eva Braun ležala pored njega bez vidljivih ozljeda, najvjerojatnije preminula od otrova. Na podu je ležao njegov pištolj Walther PPK kalibra 7,65 mm.

Lomača u vrtu Reicha

U skladu s Hitlerovim ranijim uputama, njihova su tijela odmah iznesena iz bunkera. Nekoliko SS-ovaca iznijelo ih je u vrt Kancelarije Reicha. Tijela su položena jedno do drugoga, polivena benzinom i zapaljena dok je sovjetska artiljerija i dalje granatirala područje. Spaljivanje nije bilo potpuno, pa su kasnije dodane dodatne količine goriva. Na kraju su ostaci zakopani u plitki krater.

Drugog svibnja, sovjetske trupe zauzele su Kancelariju Reicha. Pripadnici jedinice SMERSH ubrzo su započeli potragu za Hitlerovim tijelom. Jozef Staljin bio je sklon sumnji da je Hitler možda pobjegao te je godinama poticao različite verzije događaja.

Ipak, sovjetski tim je, oslanjajući se na iskaze zarobljenika, pronašao spaljene ostatke u vrtu. Identifikacija je potvrđena uz pomoć zubnih ostataka, koje su prepoznali Hitlerova zubarica i zubni tehničar, što i danas ostaje ključni dokaz njegove smrti.

Kako bi spriječili da grobno mjesto postane simbol okupljanja neonacista, Sovjeti su ostatke više puta premještali. Konačno, 1970. godine, po nalogu Jurija Andropova, posmrtni ostaci su u potpunosti uništeni, a pepeo rasut.

*uz korištenje AI-ja