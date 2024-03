Posljednji izborni dar od 503 milijuna eura: Ovako će Vlada rasporediti novac iz proračuna

Nakon raspuštanja Sabora i skorog raspisivanja izbora, vlada Andreja Plenkovića postaje tehnička i ne smije više stvarati značajne izdatke, zapošljavati niti potpisivati ugovore. Zato su na posljednjoj sjednici usvojili novi paket mjera pomoći "težak" 503 milijuna eura. Većina mjera traje do kraja rujna, a tad će o njihovu produljenju odlučivati ili nova HDZ-ova ili nova oporbena vlast. Dakle, ovo je posljednji veliki dar prije izbora. A u njemu se nalazi pomoć umirovljenicima, koja će sjesti već sljedeći mjesec, prije izlaska na birališta, pomoć socijalno ugroženima, studentima, prijevoznicima, ali i svim građanima i poduzećima. Vlada je odlučila da cijene struje, plina i toplinske energije do kraja rujna ostaju prema sadašnjim, subvencioniranim cijenama. Za zadržavanje cijena ta tri energenta potrošit će 389 milijuna eura jer Vlada mora nadoknaditi gubitke HEP-u. I građani i poduzetnici moraju biti svjesni da, prema novoj direktivi Europske unije, od sljedeće godine neće biti dopuštene subvencije za plin i fosilna goriva, pa im ostaje samo nadati se da neće biti novih velikih poskupljenja. Vlada može zadržati niže cijene goriva iako je riječ o energentu iz nafte jer ne daje subvencije nego ograničava maržu trgovaca.

- Građani i poduzetnici ne bi trebali strahovati što će biti nakon rujna, kad istekne ovaj paket nižih cijena energenata. Cijene struje i plina su stabilne i ne bi trebalo biti većih poskupljenja ako se ne dogodi ništa izvanredno - kaže energetski stručnjak Igor Grozdanić.

Ali on dodaje da bi Vlada trebala davati ubuduće pomoć onima koji su u energetskom siromaštvu i ne mogu plaćati račune, a ne svima jednako subvencionirati cijene plina i struje.

Rekord za umirovljenike

Premijer Andrej Plenković nije spominjao skorašnje izbore nego je rekao da se Vlada na novi paket pomoći odlučila da zaštiti građane od inflacije i zadrži niske cijene energenata.

- Vlada ovim paketom mjera od 503 milijuna eura štiti građane i gospodarstvo od inflacije - poručio je Plenković.

Ipak, uvedena je mala promjena koja ide u korist stanovnika uz Jadran. Jer svi građani nižu će cijenu struje plaćati do potrošnje 3000 kilovatsati u šest mjeseci, a dosad je limit bio 2500 kilovatsati, nakon kojih su plaćali skuplje. Prije sezone i potrošnje klima-uređaja, povećanje limita dobro je došlo onima uz obalu. Javnim ustanovama, ali i malim i velikim poduzetnicima, do kraja rujna sve ostaje kao i dosad što se tiče cijena struje i plina.

Ipak, teško da će od jeseni prolaziti subvencionirana cijena toplinske energije. Već prije dvije godine bilo je spremno poskupljenje zbog enormnih gubitaka, pa oni koji se u velikim gradovima griju na toplanu, mogu očekivati poskupljenja.

Umirovljenicima s mirovinama ispod 880 eura stiže na račune 78,6 milijuna kuna. I tu je povišen cenzus naviše, pa će jednokratnu pomoć dobiti najveći broj dosad: njih 830.000. Ovo je osmi put da se isplaćuju jednokratne naknade jer Vlada brine o položaju umirovljenika, rekao je premijer. Naknada za umirovljenike s mirovinom do 320 eura iznosit će 160 eura, za one s mirovinom do 460 eura 120 eura, za one s mirovinom do 600 eura 80 eura, a za one s mirovinom do 730 eura 60 eura, a najmanje, 50 eura, dobit će oni s mirovinom do 880 eura.

Vlada ostavlja do kraja rujna i zamrznute cijene 30 osnovnih živežnih namirnica, kao i dosad.

Meni za 86 centi

Za 80.000 osoba u statusu ugroženoga kupca energenata koje imaju pravo na podmirivanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije ostaje naknada od 70 eura mjesečno. To su korisnici osobne invalidnine, prava na inkluzivni dodatak kojima nisu osigurane usluge smještaja ili organizirano stanovanje, zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Korisnici zajamčene minimalne naknade imat će i dalje pravo na naknadu troška stanovanja, komunalne naknade, grijanja i vodne usluge. I dalje će ih, kao i dosad, subvencionirati s od 70 do 540 eura onima koji pružaju usluge socijalnog stanovanja. Po 100 eura naknade dobit će i oko 13.000 nezaposlenih hrvatskih branitelja.

Neće do rujna rasti niti cijene studentima u menzama, pa i dalje osnovni meni ostaje na cijeni od 86 centi. Prijevoznici će imati subvenciju od 16 centi po litri dizelskoga goriva, a iz Vlade objašnjavaju da je cilj smanjiti gubitke prijevoznika, osigurati vozače i uspostavu linija koje su manje profitabilne.

Naravno, uz ovaj paket mjera, premijer je iskoristio priliku pohvaliti se i onim prijašnjim. Najveći teret ovog paketa mjera opet će podnijeti javna tvrtka HEP, iz kojeg su priopćili da će oni opet dati svoj doprinos stabilnosti, a da će imati i daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije. Ipak, Vlada će im morati nadoknaditi gubitke. To je potvrdio i premijer. Od prvotno najavljene dokapitalizacije su odustali.

Iz Hrvatske gospodarske komore također su pohvalili ovaj posljednji paket mjera u mandatu ove Vlade.