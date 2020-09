Posljednji trzaji ljeta: Visoke temperature u cijeloj Hrvatskoj

Nakon prolazne naoblake, a ponegdje i kratkog osvježenja pred nama su topli i sunčani dani idealni za boravak u prirodi te uživanju u posljednjih nekoliko dana ljeta

<p>Vedro, toplo vrijeme i visoke temperature koje nas očekuju do kraja tjedna, posljednji su trzaji ljeta. Nakon kratke naoblake, a ponegdje i osvježenja, možemo uživati u sunčanim danima diljem Hrvatske. </p><p>Na istoku će u prvom dijelu utorka još mjestimice biti umjerene naoblake, a zatim pretežno sunčano. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Najniža temperatura od 13 do 15 °C, a najviša oko 25 °C, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/651543/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-892020">HRT. </a></strong></p><p>U središnjoj Hrvatskoj ujutro nas mogu očekivati niže temperature, od 12 do 14 °C, a poslijepodne i do 25 °C, uz uglavnom slab sjeveroistočnjak. Prevladavat će sunčano, u početku još mjestimice s umjerenom naoblakom. </p><p>Na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj vedro. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak, odnosno umjerena i jaka bura, a poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Mogući su olujni udari. Najviša temperatura od 20 °C u gorju do 29 °C na moru. U gorskim predjelima ujutro svježe.<br/> <br/> U Dalmaciji nas očekuje također sunčano, većinom i vedro. Uz obalu ujutro topla noć, a danju vruće s najvišom temperaturom od 29 do 33 °C. </p><p>I na jugu Hrvatske sunčano, moguća umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 19 °C u zaobalju do 24 °C na obali, a danju vruće - oko 31 °C."<br/> </p>