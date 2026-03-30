POSLJEDNJI UDARAC ZIME U srijedu vrhunac nevremena, u Grčkoj je moguć i tornado?!

Nakon razdoblja stabilnog i neuobičajeno toplog proljetnog vremena, Europa se suočava s drastičnim povratkom zimskih uvjeta. Snažan prodor polarnog zraka pokrenut će formiranje ciklone nad Mediteranom, koja će sredinom tjedna donijeti ekstremne vremenske prilike dijelovima južne Europe, dok će se zima vratiti i na Balkan.

Postojano polje visokog tlaka zraka nad sjevernim Atlantikom djeluje kao blokada, preusmjeravajući novi val ledenog zraka s Arktika prema jugu. Prema detaljnoj analizi servisa Severe Weather Europe, radi se o finalnom "udaru" koji je posljedica kolapsa polarnog vrtloga ranije ovog mjeseca, čiji se južni dio premjestio prema Europi.

Ovaj fenomen donijet će ekstremni pad temperatura, u nekim regijama i za 15 do 20 stupnjeva Celzijevih u samo dva dana. Temperature će se u Engleskoj, Francuskoj i zemljama Beneluksa spustiti ispod nule, uz pojavu mraza koji bi mogao nanijeti značajnu štetu poljoprivrednim kulturama koje su već procvjetale.

Dok se hladna zračna masa bude premještala prema jugu, naići će na znatno toplije vode Sredozemnog mora. Taj oštar toplinski kontrast između hladnog zraka u visini i tople morske površine djelovat će kao "motor" za stvaranje i brzo jačanje ciklone.

Grčki meteorolozi upozoravaju na razvoj takozvane dvostruke ciklogeneze, rijetkog fenomena gdje hladni zrak prodire sve do sjeverne Afrike. Ondje bi se mogao formirati drugi, za Grčku još opasniji sustav niskog tlaka, koji bi sa sobom povukao ogromnu količinu vlage. Vrhunac nevremena očekuje se u srijedu, kada će se ciklona u potpunosti razviti nad Grčkom.

Najugroženija područja bit će istočni i južni Peloponez, središnja i istočna Grčka, Atika, otoci Egejskog mora te dijelovi Makedonije i Tesalije, gdje su vlasti već u stanju pripravnosti.

Očekuje se da će ciklona donijeti dugotrajnu i obilnu kišu, pri čemu bi u najpogođenijim područjima u samo 24 sata moglo pasti više od 100 milimetara oborine. To stvara visok rizik od bujičnih poplava, osobito u urbanim središtima i planinskim krajevima.

Snažan gradijent tlaka uzrokovat će i olujne vjetrove koji će na moru dosezati snagu i do deset bofora, stvarajući valove visoke i do sedam metara, što će zasigurno uzrokovati prekid pomorskog prometa. Zbog specifičnih uvjeta u atmosferi, uključujući veliku nestabilnost i smicanje vjetra, postoji i opasnost od razvoja snažnih grmljavinskih superćelija koje bi mogle donijeti i pojavu tornada, posebno na području između Krete, Rodosa i turskog Izmira.

Ovaj prodor hladnog zraka neće zaobići ni našu regiju. Iako ekstremne pojave poput onih u Grčkoj nisu izgledne, osjetno zahlađenje stiže i na Balkan. Meteogrami za područje Zagreba pokazuju značajan pad temperature uz mogućnost snijega. U planinskim i višim predjelima predviđaju se obilnije snježne padaline, gdje bi moglo napadati i više od 50 centimetara novog snijega.