Poslovni dnevnik raste: Više od 50 milijuna razloga za čitanje

Jesen stiže, a Poslovni dnevnik u novu ‘sezonu’ ulazi s brojkama koje jasno pokazuju koliko smo daleko stigli i s nizom novih sadržaja koji će poslovnu zajednicu, ali i širu publiku zasigurno i dalje držati na okupu. Poslovni dnevnik i njegova internet inačica Poslovni.hr nedavno su proslavili 20 godina postojanja, a povjerenjem u naš sadržaj i autore stvorili smo bazu čitatelja koja konstantno raste. Uz više od pola milijuna jedinstvenih korisnika, na webu naš sadržaj u prosjeku mjesečno prati pet milijuna ljudi i čvrsto se držimo među 15 najčitanijih portala u Hrvatskoj. Na LinkedInu smo dosegnuli 56.000 pratitelja i uvjerljivo smo najpraćeniji medij na toj poslovnoj mreži, a posebno nas veseli što nas najviše prate mladi zaposlenici, a odmah zatim i ‘seniori’, direktori, CEO-i i menadžeri – prava mješavina generacija koja zajedno gradi poslovnu budućnost.

Na Facebooku smo prešli 211.000 pratitelja s mjesečnim rastom od oko 3.000 ljudi, dok video sadržaji na TikToku i YouTubeu u posljednjih godinu dana bilježe gotovo milijun pregleda, a samo u zadnjih mjesec dana 133.000, što pokazuje veliku zainteresiranost i za Poslovni TV platformu. Za one koji preferiraju slušanje podcasta, tu je i naša MixCloud platforma na kojoj možete poslušati svih 65 podcasta ‘Poslovni svijet s Ilijom Jandrićem’ koji se nastavljaju snimati u rujnu. Prisutni smo i na društvenoj mreži X (bivši Twitter) na kojoj nas prati više od 17.000 ljudi.

Tijekom ljeta pokrenuli smo specijal Sport i biznis, a do kraja godine stižu još neka velika iznenađenja na webu koja za sada nećemo otkrivati.

– U našoj branši postoje neki egzaktni pokazatelji koji potvrđuju dobar rad, a brojke čitanosti i praćenosti portala poslovni.hr, kao i drugih digitalnih platformi, čine nas u Poslovnom dnevniku sretnim. Kao u sportu kad poželiš reći “pogledajte semafor”. Istovremeno, postoje i neki drugi pokazatelji, kada u neformalnim razgovorima čuješ “vi tamo radite, baš mi je drago, jedan ste mi od omiljenih portala”. Ili “čitam vas svaki dan, važan ste mi izvor informacija u poslu”. Neki rezultati nastaju brzo i onda ih je teško obraniti, a neki su pokazatelj dugog, kvalitetnog rada. Kad pričamo o poslovni.hr, i jedno i drugo zasluga je zaista odličnog tima ljudi predvođenih Zvonimirom Vargom, te svih koji sada predano kreiraju sadržaj Poslovnog dnevnika, ali i ljudi koji su prije nas bili tu i stvorili temelje za ove dobre rezultate. Oni nas neće opustiti, već nas obvezuju da nastavimo dalje, s još jačim fokusom na našu digitalnu transformaciju, rekao je glavni urednik Poslovnog dnevnika Mladen Miletić.

Za čitatelje koji preferiraju ‘stari dobri papir’ također imamo odlične vijesti. Tiskano izdanje Poslovnog dnevnika vraća se na 24 stranice, prošireno izdanje petkom Poslovni vikend nastavlja svakog petka na 48 stranica donositi najbolje poslovne priče s dodatkom lifestylea, a sredinom rujna stižu i specijali Transport i logistika te Smart Industry, dok za kraj mjeseca pripremamo i veliki magazin TOP 505 kompanija na više od 100 stranica. Ljetno izdanje magazina ‘Velike priče’ i dalje je dostupno na našem web shopu.

30. rujna održavamo i konferenciju Change Makers, središte najvažnijih razgovora o upravljanju, liderstvu i inovacijama, uz vodeće stručnjake i poduzetnike koji oblikuju poslovnu budućnost Hrvatske i regije.

U vremenu u kojem se vijesti sve češće svode na brze naslove i površne komentare, ostajemo predani onome što nas je uvijek izdvajalo – temeljitoj analizi, kontekstu i pričama koje imaju težinu. Hvala svima koji nas pratite na portalu, u novinama i na društvenim mrežama. Bez vas ovih brojki ne bi bilo, a s vama imamo još puno toga za ispričati!