Sam izbornik Zlatko Dalić službeno je povezan samo s jednom tvrtkom Zero Digitalom, gdje je prokurist, dok funkciju direktora obnaša njegov sin Toni, koji je prvi čovjek drugih tvrtki koje čine poslovno carstvo obitelji
UNOSNI BIZNISI PLUS+
Poslovno carstvo Dalića i sina: Evo koliko se lani zaradilo na restoranu i drugim poslovima
Čitanje članka: 2 min
Toni Dalić, sin nogometnog izbornika Zlatka Dalića, koji je završio studij digitalnog marketinga, zadnjih godina sve je aktivniji među privatnicima varaždinskog kraja. Tvrtka koja ima najviše prihoda ostaje Zero Digital, registrirana za telekomunikacije, računalno programiranje i informacijske usluge. Neto dobit koju je prošle godine ostvarila obitelj Dalić kroz svoje tvrtke iznosila je 1,776.500 eura. Tu treba istaknuti da je sam izbornik Zlatko Dalić službeno povezan samo s Zero Digitalom, gdje je prokurist, dok funkciju direktora obnaša njegov sin Toni, koji je prvi čovjek drugih tvrtki koje čine poslovno carstvo izbornikove obitelji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku