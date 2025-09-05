Obavijesti

Posrnulim ministrima postojano se otvaraju 'zlatni padobrani'

Ministar upleten u korupcijsku aferu u hrvatskim bolnicama želi se vratiti u bolnicu koju je Zadravec spominjala u kontekstu korupcije. Zvuči idealno.

Vili Beroš vraća se na mjesto nesreće, a kao da nikad nije ni otišao. Prije pet godina tadašnji ministar zdravstva snimljen je u razgovoru s Dijanom Zadravec, voditeljicom odjela u KBC-u Sestre milosrdnice, u kojem ga je njegova stranačka kolegica upozoravala na namješteni natječaj za ravnatelja i govorila o korupciji u toj bolnici.

