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Poštena vlast ne bi dozvolila ekološku katastrofu u Gospiću

Piše Boris Rašeta,
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Poštena vlast ne bi dozvolila ekološku katastrofu u Gospiću
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Ne možemo očekivati da institucije progledaju prije nego što birači na izborima izaberu poštene. Poštena vlast ne bi dozvolila da se ovakve stvari uopće dogode

Gospićki kraj, zavičaj Tesle i Starčevića, tvrđava najjače i najhrvatskije stranke, HDZ-a, postao je srce najstrašnije ekološke afere. Godinama je u tom kraju zakapan infektivni medicinski otpad, čak 35 tisuća tona. Posljedice? Nedavno su izmjerene dramatično povišene vrijednosti teških metala, pri čemu, recimo, količina toksičnog antimona u tlu premašuje dopuštenu granicu i do 700 puta! Ilegalno dovoženje i zatrpavanje otpada trajalo je od početka 2022. do kraja 2024. godine.

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