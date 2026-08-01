Ne možemo očekivati da institucije progledaju prije nego što birači na izborima izaberu poštene. Poštena vlast ne bi dozvolila da se ovakve stvari uopće dogode
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Poštena vlast ne bi dozvolila ekološku katastrofu u Gospiću
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Gospićki kraj, zavičaj Tesle i Starčevića, tvrđava najjače i najhrvatskije stranke, HDZ-a, postao je srce najstrašnije ekološke afere. Godinama je u tom kraju zakapan infektivni medicinski otpad, čak 35 tisuća tona. Posljedice? Nedavno su izmjerene dramatično povišene vrijednosti teških metala, pri čemu, recimo, količina toksičnog antimona u tlu premašuje dopuštenu granicu i do 700 puta! Ilegalno dovoženje i zatrpavanje otpada trajalo je od početka 2022. do kraja 2024. godine.
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