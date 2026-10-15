Pošto dizel, Donalde? Ukrajinski dronovi zapalili rusku rafineriju usred dogovora s Putinom

Silovit ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte, izvijestio je regionalni guverner Pavel Malkov. Napad se dogodio u trenutku pojačanih napetosti oko mogućeg primirja kojim bi se zaustavili udari na energetsku infrastrukturu Rusije i Ukrajine. Prema riječima Malkova, materijalna šteta još se procjenjuje, a hitne službe nalaze se na mjestu događaja. Dodao je i da je u napadima oštećeno skladište na drugoj lokaciji, no nije iznio dodatne pojedinosti.

Rafinerija u Rjazanju u vlasništvu je ruskog naftnog diva Rosnjefta i važan je izvor goriva za Moskvu. Čini gotovo pet posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, a posljednjih mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih napada dronovima.

Russian refineries in Rostov and Ryazan were hit yesterday and today, while Zelensky tells the FT that Ukraine has not broken the energy truce since Trump announced it! https://t.co/wWKzbM9Sp0 — Anastasia M (@AnastasiaMazh) October 15, 2026

Ovaj napad posebno je značajan jer je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu. Ipak, nijedna strana nije službeno potvrdila da je takvo primirje dogovoreno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za Financial Times da je Ukrajina na tri dana obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država. No, prema njegovim riječima, Kijev će nastaviti napade jer Rusija i dalje udara po ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi.

Ukrajina je i ranije tražila da Rusija prestane napadati njezina energetska postrojenja, koja su ključna za opskrbu stanovništva električnom energijom i grijanjem. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu tijekom rata izazivali su velike probleme u opskrbi, osobito u razdobljima povećane potrošnje.

Trump se dogovorio s Putinom oko dizela

Napad se događa i u vrijeme kada Trump pokušava ublažiti rast cijena energenata na svjetskom tržištu. Američki predsjednik objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom postigao dogovor o plasiranju velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište.

Prema Trumpovim tvrdnjama, Rusija bi odmah trebala pustiti na tržište 300.000 tona dizela, u studenome dodatnih 500.000 tona, a nakon toga još milijun tona. Trump smatra da bi dodatna ponuda mogla znatno sniziti cijene goriva u SAD-u, koje su snažno porasle nakon početka rata s Iranom u veljači.

Američko Ministarstvo financija ubrzo nakon njegove objave izdalo je privremenu dozvolu kojom se omogućuje plasiranje ruskog dizela na tržište.

Iz Kremlja su potvrdili da su tijekom telefonskog razgovora Trumpa i Putina 9. listopada razgovarali o ukrajinskoj krizi, situaciji oko Irana i globalnom energetskom tržištu. Rusija je, naveli su, potvrdila spremnost opskrbljivati američko i svjetsko tržište naftom i naftnim derivatima.

Cijene dizela u SAD-u snažno su porasle od početka rata s Iranom. Prema podacima automobilskog udruženja AAA, prosječna cijena galona dizela iznosila je 6,28 dolara, nakon što je krajem rujna dosegnula 6,53 dolara.

Trump tako istodobno pokušava povećati ponudu energenata i sniziti cijene, dok se na terenu nastavljaju napadi na energetska postrojenja u Rusiji i Ukrajini. Najnoviji udar na rafineriju u Rjazanju ponovno otvara pitanje može li se postići dogovor o zaštiti energetske infrastrukture dok rat i dalje traje.