SMRT BEBE ŠOKIRALA SUSTAV

Postoji sivo tržište za primalje, cijene i do 3500 eura: 'Kad bih mogla, opet bih sve to ponovila'

Piše Ivan Štengl,
Postoji sivo tržište za primalje, cijene i do 3500 eura: 'Kad bih mogla, opet bih sve to ponovila'
Nakon smrti djeteta majke koja je rodila kod kuće, liječnici savjetuju da nije pametno ženama rađati u domu. Ipak, svaka žena ima pravo izabrati mjesto za porod, jer dodaje Komora, to je osnovno ljudsko pravo

Majka (42) još se oporavlja u Petrovoj bolnici nakon poroda blizanaca kod kuće u kojem je jedno dijete preminulo. Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju primalju iz Austrije i policija tek treba utvrditi je li smrt blizanca posljedica pogreške tijekom poroda kod kuće.

- Ni u kom slučaju ne bih savjetovao trudnicama da rađaju kod kuće jer smatram da danas imamo uvjete da svaka žena i svako dijete imaju potpunu sigurnost pri porodu - rekao je za RTL Trpimir Goluža, specijalist ginekologije i opstetricije.

Odvjetnik osumnjičene primalje je rekao da je ona ovlaštena primalja za rad u privatnom i javnom sektoru.

- Njezin generalni stav je da je u njezinom osobnom i profesionalnom interesu, kao ovlaštenoj primalji, da se sazna što je bio uzrok tragedije - smatra odvjetnik.

Kako doznaje RTL, cijene poroda kod kuće kreću se i do 3500 eura. 

- Kod mene su doma bili svi – suprug, dvoje djece, psi. Ti možeš izabrati koga želiš, a koga ne. Ja sam htjela njih. Ne mogu opisati koliko je to bio magičan događaj. Oni su mene doveli u potpuno opušteno stanje. Bilo je mračno, s glazbom koju volim i ljudima koje volim - ispričala je Ivana i dodala da bi opet to ponovila. Porod je platila 2000 eura.

