Posuditi od obitelji i prijatelja ili napraviti online pozajmicu?

Posljednji mjeseci pokazali su koliko nam znači naša financijska stabilnost te da, ne svojom krivnjom, možemo doći u nezgodnu novčanu situaciju. Ova zdravstvena kriza u svijetu mnoge od nas je dovela u situaciju rada od kuće za minimalnu ili znatno smanjenu plaću, a mnoge tvrtke već sada svojim radnicima „obećavaju“ i do 30 % manje plaće.

Što se događa s novčanim izdacima koje smo već započeli? Na primjer, ako majstorima moramo platiti za njihov rad, ako moramo isplatiti namještaj koji smo naručili ili ako jednostavno – moramo platiti režije?

Posudba novca od užih članova obitelji

Hrvatska kao zemlja ima jaku tradiciju obitelji i brinemo se za svoje starije i, ako smo u mogućnosti, pomoći ćemo im, kao i oni nama. Vežu nas spone ljubavi i povjerenja. Govorimo o užem krugu obitelji, ne o rodbini. Mnogi su zažalili kad su novac posudili od rodbine! Bilo bi mudrije da su novac zatražili od bliskog prijatelja umjesto od rođaka. No, što učiniti kad nam obitelj ne može posuditi novac?

Prijatelji stari gdje ste?!

Imate li neku poznanicu ili poznanika koji vam postaju veliki prijatelji kad vas zovu na kavu na kojoj će vas nakon 5 minuta razgovora zatražiti „jednu sitnicu“ - samo „1 500 kuna“, uz tužnu priču zbog koje se nećete moći odvojiti od stolice od šoka prije nego li pristanete? Odlično je ako nemate!

Svima nam se može dogoditi da nam hitno treba novac te da smo u poziciji da trebamo posuditi nekoliko tisuća kuna. No, kao i sve u životu, i to treba znati učiniti. Bolje je da novac ne tražite od poznanika, već isključivo od bliskih prijatelja koji su i inače upoznati s vašim životnim događanjima. Bit će dovoljan i jedan kratak telefonski razgovor u kojem ćete objasniti zašto vam novac treba, koliko, na koje razdoblje. Potrudite se novac vratiti u zadanom roku kako bi se povjerenje održalo. U slučaju kašnjenja i od samo jednog dana, nazovite i ispričajte se.

Primjer iz života: Već drugi mjesec zaredom moja najbolja prijateljica, inače zaposlena, samohrana majka, zatražila me da joj uskočim s pozajmicom od 500 kn. Nije to neki velik novac i jesam, posudila sam, vratila je kad je rekla, za nekoliko dana, što cijenim. No, kako je moj suprug ostao bez posla, i sama sam u problemu i trebam od vas posuditi. Tako sam i prijateljici savjetovala vaše usluge Cash-Expert.

(Silvija, 45 godina, dipl. pravnica iz Rijeke)

Nije svima jednostavno posuditi novac

Postoje ljudi koji vole zadržati svoju intimu za sebe, a novac je vrlo intimna stvar. Rješenje da prijatelje ili kolege traže pozajmicu novca za njih je vrlo teško prihvatljivo.

Posudba novca među ljudima može dovesti do neravnoteže odnosa (pitanje moći i podređenosti) i može narušiti prijateljstvo. Često smo u sličnoj novčanoj situaciji pa ne možemo posuditi baš mnogo drugima, a da sami sebe ne zakinemo.

Vjerujemo da su neki od gore navedenih primjera upravo razlozi zašto sve veći broj građana i naše zemlje rješenje pronalaze u posudbi novca putem mikrokredita, tj. pomoću online pozajmica.

Online pozajmice od 500 do nekoliko tisuća kuna

Online pozajmice tvrtke Cash-Expert od 500 do nekoliko tisuća kuna brza su financijska pomoć kad nam novac hitno treba.

Kako biste i sami imali mogućnost posuditi nekoliko tisuća kuna putem interneta, važno je da ste punoljetni, da imate državljanstvo Republike Hrvatske, redovita primanja te neblokiran i nezaštićen tekući račun.

Zahtjev za posudbu novca ispunjava se putem sigurne mobilne aplikacije ili internetske stranice Cash-Expert te za vrlo kratko vrijeme novac može biti dostavljen na vaš tekući račun.

U tehničkom smislu, važno je imati e-mail adresu, aktivan telefonski ili mobilni broj, pametan telefon ili osobno računalo preko kojeg se podnosi zahtjev.

Potrebna je osnovna dokumentacija koju je moguće pribaviti bez napuštanja doma. Na primjer, trebate priložiti fotografiju osobne iskaznice i fotografiju kartice tekućeg računa te zadnju platnu listu ili odrezak od mirovine.

Po odobrenju zahtjeva zatraženi iznos novca bit će dostavljen na vaš tekući račun. Rok otplate je od 15 do 180 dana, a moguće je i produžiti ga.

Osim vrlo jednostavnog online procesa i brzine isplate novca, sustav ima brojne prednosti:

nije potreban jamac

nije potreban zalog pokretnine, nekretnine ili depozit

minimalna količina potrebne dokumentacije

fleksibilno vrijeme predaje zahtjeva, od 0 – 24 h svaki dan, 7 dana u tjednu

nije potrebno objašnjavati razloge posudbe novca

izuzetno jasan izračun pristojbe i plan povrata novca

Želite li saznati više ili posuditi novac online, posjetite stranicu Cash-Expert te se pridružite milijunima korisnika online mikrokreditiranja koji ovim putem svakodnevno dolaze do novca potrebnog za rješavanje manjih, prolaznih financijskih izazova.

