Posvađali se, ubo ga oštrim predmetom u prsni koš. Osudili ga na pet i pol godina zatvora

Neven Mileusnić (52) nepravomoćno je u srijedu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na jedinstvenu kaznu od pet i pol godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Zvjezdana O. u veljači ove godine.

Sud mu je za pokušaj ubojstva izrekao kaznu od pet godina zatvora, no kako mu je opozvana ranija uvjetna presuda, izrečena mu je jedinstvena kazna.

Uz zatvorsku kaznu, Mileusniću je određena i mjera obveznog liječenja od alkoholizma u trajanju od tri godine. U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od veljače 2026. godine.

Prema navodima optužnice, Mileusnić se 18. veljače poslijepodne verbalno i fizički sukobio sa Zvjezdanom O. Tijekom prepirke, Zvjezdan O. mu je rukom skinuo kapu s glave, nakon čega je Mileusnić ustao s klupe, iz jakne izvadio oštri predmet te žrtvu ubo u prsni koš i trbuh.

Iako je pretrpio ozljede opasne po život i prvotno pao na tlo, Zvjezdan O. se uspio podići i otrčati do obližnjeg doma zdravlja. Nakon pružene prve pomoći hitno je prevezen na operaciju u KB Dubrava, čime mu je spašen život.

Mileusnić je u svojoj obrani priznao fizički sukob, ali je odbacio optužbe za pokušaj ubojstva, tvrdeći da kod sebe nije imao nikakav oštri predmet. Naveo je da je tog dana pio alkohol ispred trgovine u Sesvetama zbog godišnjice smrti roditelja te da ga je Zvjezdan O. iznenada napao i srušio na pod.

Kazao je i kako od rane mladosti konzumira alkohol i marihuanu zbog trauma iz mladosti, ali da nikada nije bio agresivan.

Obrana je tijekom postupka naglašavala da oružje kojim je počinjeno kazneno djelo nikada nije pronađeno te da svjedoci nisu vidjeli sam trenutak ubadanja, zbog čega smatraju da namjera ubojstva nije dokazana.

Nasuprot tome, tužiteljstvo je ustrajalo da je krivnja potpuno dokazana iskazom same žrtve, koji je u potpunosti potkrijepljen materijalnim dokazima, odnosno medicinskom dokumentacijom i nalazima sudskih vještaka.