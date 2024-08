'Posve je jasno da građani u Zagrebu ne žele uvođenje blokovskog parkiranja'

Uvođenje novog modela naplate parkinga po blokovima u Zagrebu odgođeno je nakon što je na taj prijedlog stiglo čak 320 primjedbi i prijedloga. Nove su ograničene dozvole za stanare izazvale veliko nezadovoljstvo oko toga tko će se gdje i kada moći parkirati jer bi po tom sustavu naplate povlaštene parkirališne karte vrijedile samo za parkiranje unutar kilometra. Kako stanovnici Donjeg Grada i sad traže parking više od 30 minuta jer ga ne mogu pronaći u blizini svog stana, po novom sustavu bi se događalo da moraju dvostruko platiti parking ukoliko ga ne pronađu u svom bloku, što nije rijetkost.

24sata su prošlog tjedna pisala kako su mjesni odbori u Donjem Gradu kao i Vijeće za zaštitu potrošača grada Zagreba odbili prijedlog novog sustava naplate parkinga koji je u Gradu Zagrebu trebao krenuti 1. rujna, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgodio je uvođenje tog sustava na mjesec dana.

"Postojeći sustav parkiranja pruža nam koliko toliko fer startnu poziciju"

- Građani su ovaj put poslali jak signal gradskoj vlasti i Tomaševiću i to je za sada rezultiralo odgodom primjene blokovskog parkiranja. Grad se još nikada nije suočio s ovolikim brojem prigovora građana. Ne vjerujem u Tomaševićevo objašnjenje kako su si uzeli dodatno vrijeme proučiti sve prigovore jer su oni za najuži centar gradske četvrti Gornji i Donji grad-Medveščak sistematizirani već do 19. kolovoza - rekla je za 24sata Vesna Blašković, osnivačica grupe "Potres u Zagrebu - Svi mi u centru", koja ističe da je posve jasno da građani ne žele uopće uvođenje blokovskog parkiranja.

- Taj sustav - koliko god on bio loš - može biti i gori i to sada shvaćamo. Postojeći sustav parkiranja pruža nam koliko toliko fer startnu poziciju u svakodnevnoj borbi za nalaženje parkirnog mjesta. To je upravo borba, nije nikakva povlastica. Parking za vrijeme većih zbivanja poput Adventa je noćna mora, a mi moramo živjeti, obitelji funkcionirati. Naprasno uvođenje pješačkih zona i zatvaranje ulica, oduzimanje parkirnih mjesta za ukopavanje podzemnih spremnika za smeće, biciklističke staze... I sada kao šlag na torti blokovsko parkiranje, građanima je jednostavno prekipjelo. Koliko toga stanari centra Zagreba, potpuno devastiranog od potresa, još mogu podnijeti? Voda došla do grla i sad se to pokazuje na blokovskom parkiranju. Već i sada parking tražimo minimalno 30 minuta, to na dnevnoj bazi, zar je to normalno i povlašteno - ističe Blašković.

Dodaje kako su građani sami izračunali kako stanovnici centra Zagreba imaju točno onoliko vozila koliko je i hrvatski prosjek (čak i nešto manje).

- Tako da priča o fiktivnim kartama, koja je sad postala fokus, može biti u razini pogreške, a narativ koji se u dijelu javnosti ponavlja kako stanari sami rade gužvu i 'neka prodamo aute i odselimo ako nam je loše', brojke potpuno demantiraju. Automobilom se služimo podjednako kao cijela Hrvatska. Kako Grad i dalje nije ponudio nikakvu studiju i projekcije u brojkama kako će točno blokovsko parkiranje smanjiti pritisak na parking u centru i stanarima olakšati parkiranje, naravno da ne vjerujemo da je to za naše dobro, upravo suprotno. Cijeli je proces napravljen izuzetno netransparentno, ljeti, nije potkrijepljen nikakvim relevantnim brojkama, objašnjenja su nemušta i kontradiktorna, daju se u hodu. Naravnom da su građani revoltirani - zaključuje Blašković.

Tomašević: Nećemo ništa raditi preko koljena

Gradonačelnik Tomašević kaže da je inzistirao da odluka o blokovima ide u javno savjetovanje i došlo je preko 300 prijedloga.

- Mi nećemo ništa raditi preko koljena i uzet ćemo si jedno mjesec dana kako bi sve proučili i kako bi cijeli program bio što bolji. I naš predizborni program govori upravo o modelu blokovskog parkiranja. Mi u gradu imamo 5000 više dozvola za parkiranje nego što ima parkirnih mjesta i zbog toga se neki parkiraju u zonama besplatno, dok se stanari nemaju gdje parkirati. Novi model po blokovima ipak neće krenuti od 1. rujna, već će se uzeti još mjesec dana da bi se model napravio što boljim. Blokove ćemo dorađivati s obzirom na prijedloge koji su došli i mislim da će na kraju model biti prihvatljiv - rekao je Tomašević.

Zorislav Antun Petrović, član vijeća te ujedno zastupnik Gradske skupštine, ranije nam je u razgovoru rekao da ovaj novi sustav naplate nije dobar ni pravedan.

- Ne vidim nijednu prednost novog sustava naplate, nikakva analiza nam nije predočena koja bi sugerirala da će doći do neke promjene. U situacijama kad nešto mijenjate, a mjerljive su (fluktuacija vozila je mjerljiva) trebalo bi dati analizu očekivanog prometa ili način da nas uvjere zašto je tako bolje. Nijednu brojku nismo čuli, iz načelnih priča smo čuli da je to pravednije, no ne smatram da je pravednije jer su svi građani izdvajali za komunalni doprinos, za svaku zgradu koja je građena u Zagrebu, vlasnici su plaćali komunalni doprinos iz čega se plaćalo uređenje oko zgrade. Ne znam zašto bi netko bio kažnjen jer živi na jednoj lokaciji - kazao nam je Petrović.