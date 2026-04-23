Obavijesti

News

Komentari 0
OZLIJEDIO VOZAČA SKUTERA

POTJERA U SLOVENIJI Hrvat skrivio prometnu, bježao pa skočio u rijeku. Uhitili su ga

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Slovenska policija

Na biciklističkoj stazi se sudario s 20-godišnjim vozačem električnog skutera, koji je lakše je ozlijeđen. Hrvat je potom pokušao podići skuter i ponovno ga pokrenuti, ali nije uspio...

Hrvatski državljanin (18) prouzročio je prometnu nesreću, a onda je bježao policiji u Kopru u Sloveniji u srijedu oko 14 sati. Vozio se biciklističkom stazom u Olmu bez kacige, a policajac ga je pokušao zaustaviti. Vozač je ignorirao znak policije, zaobišao je policajca i prešao desno preko pločnika na biciklističku stazu, a na kraju je tijekom bijega skočio u rijeku, prenosi Regional.

Na biciklističkoj stazi se sudario s 20-godišnjim vozačem električnog skutera, a onda su obojica pala na cestu. Vozač skutera lakše je ozlijeđen. Hrvat je potom pokušao podići skuter i ponovno ga pokrenuti, ali nije uspio pa je pješice pobjegao prema Badaševici. Policajac je potrčao za njim i pozvao ga da stane, ali 18-godišnjak je to ignorirao. Skočio je u rijeku Badaševicu, preplivao je i potrčao prema Ulici 15. maja, gdje ga je policija uhitila.

Utvrdili su da se radi o 18-godišnjem hrvatskom državljaninu s prebivalištem u Kopru. Brzi test na droge bio je pozitivan na kanabis. Policija istražuje sumnju na počinjenje dvaju kaznenih djela, opasne vožnje i napuštanja ozlijeđene osobe u prometnoj nesreći. Oduzeli su mu vozilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026